Cuatro asaltantes apuñalaron a un padre y a su hijo cuando esperaban el Metrotranvía

Ocurrió en Las Heras. La Policía logró detener a cuatros jóvenes, dos mayores y dos menores autores del ataque que no lograron llevarse las pertenencias de las víctimas.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos personas –un hombre de 45 años y su hijo de 17- fueron atacados en una parada del Metrotranvía en Las Heras por cuatro delincuentes –dos menores y dos mayores- que los hirieron con cuchillos, tras amenazarlos.

El grave hecho de inseguridad se reportó ayer a las 20, cuando ingresó un llamado a la línea de emergencias 911: era una de las víctimas que informaba que estaba con su hijo de 17 años, esperando el Metrotranvía en la parada de Burgos y Álvarez cuando fueron abordados por cuatro jóvenes que los atacaron, según información del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Uno de los delincuentes sacó un arma blanca e hirió a padre e hijo para darse a la fuga sin robarles ninguna pertenecía.

Desde el CEO transmitieron la información a personal de UCAR que se encontraban en patrullaje por la zona y rápidamente llegaron a la parada de Metrotranvía y encontraron a padre e hijo heridos quienes explicaron hacia donde se habían marchados los agresores.

Tras salir en persecución, los uniformados lograron detener a cuatro sujetos, en la esquina de Burgos y Sarmiento. Se trata de J. L. T .A., de 16 años, con domicilio en Las Heras; A. L. M., de 17 años, también de Las Heras; L. E. T. A., de 18 años, de Maipú; y S. G. G, de 18 años, domiciliado en Las Heras.

Según pudieron detectar los policías, los cuatros sospechosos tenían manchas de sangre en sus remeras por lo que fueron trasladado a la comisaria 16 de Las Heras.

En tanto que en el lugar del hecho los lesionados fueron atendidos por un médico del SEC, que diagnosticó a R. J. P., de 45 años, “herida cortante en espalda y brazo derecho”; y al menor “herida cortante en hombro derecho”, por lo que ambos fueron trasladados a la guardia del Hospital Lagomaggiore para ser asistidos.

Según los primeros pasos de la investigación, en el lugar del hecho hay cámaras de seguridad en funcionamiento por lo que la agresión quedó registrada.

