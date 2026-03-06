6 de marzo de 2026 - 15:49

Tragedia en San Rafael: una niña de 8 años murió tras el vuelco de un auto en la Ruta 143

El fatal accidente ocurrió este viernes al mediodía. En el vehículo viajaban cuatro personas, entre ellas dos menores. El conductor perdió el control, derrapó y volcó.

Una menor de 8 años murió en un vuelco en San Rafael.&nbsp;

Una menor de 8 años murió en un vuelco en San Rafael. 

Foto:

Diario San Rafael
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este mediodia una niña de 8 años perdió la vida perdió la vida luego de el auto en el que viajaba junto a su familia volcara a la vera de la Ruta 143, en San Rafael.

Leé además

Los intendentes peronistas Edgardo González (Lavalle), Matías Stevanato (Maipú) y Flor Destéfanis (Santa Rosa). 

"Ministro porteño" y "menos discurso": intendentes oficialistas y opositores reaccionaron al reclamo de Caputo
Accidente con muerte en San Rafael.

Tragedia en San Rafael: caminaba por la Ruta 200, fue embestido por un auto y murió en el lugar

El siniestro se registró a las 13:10 horas, a la altura de la Avenida Hipólito Yrigoyen al 9640. Según consta en el reporte de la Policía Vial, en ese momento, el cielo nublado y la calzada asfáltica se encontraba en mal estado.

El accidente

Por razones que aún son materia de investigación, un automóvil Citroën Xantia de color gris, que circulaba en dirección oeste-este, perdió el dominio del rodado. El vehículo derrapó hacia la banquina y terminó volcando sobre el costado sur de la ruta, quedando con sus cuatro ruedas hacia arriba.

San Rafael
Las causas del vuelco a&uacute;n no se saben. En el veh&iacute;culo viajaban cuatro personas en total, entre ellos dos menores.&nbsp;

Las causas del vuelco aún no se saben. En el vehículo viajaban cuatro personas en total, entre ellos dos menores.

El impacto fue de tal magnitud que el automóvil resultó con destrucción total. Al arribar el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se constató el fallecimiento en el lugar de una de las acompañantes, una menor de 8 años oriunda de San Rafael.

En el vehículo también viajaban otras tres personas: el conductor, un hombre de 31 años, quien sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital local. Allí se le realizó una extracción de sangre para el correspondiente dosaje de alcoholimetría. Una mujer mayor de edad, también con domicilio en el departamento. Con ellos también viajaba una menor de 4 años de quien no se bridó datos sobre su estado de salud.

En el lugar trabajó personal de la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur y de la Dirección de Vigilancia Operativa (DVO) de San Rafael. La causa quedó caratulada como Averiguación Homicidio Culposo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

nuevas luminarias led en el corredor de avenida sueta

Nuevas luminarias LED en el corredor de avenida Sueta

feliz dia llega a cuyo: sutottos presenta su nuevo espectaculo de humor en gira regional

"Feliz Día" llega a Cuyo: Sutottos presenta su nuevo espectáculo de humor en gira regional

Feliz día, es una obra en tono de comedia con una mirada crítica acerca de los mandatos actuales.

Feliz Día Sutottos de gira por Mendoza: "La felicidad deja de ser un deseo y se convierte en una obligación"

Ariel Quarñolo, el acusado, junto a sus abogados. Gentileza Poder Judicial. 

¿Entregó a su jefe?, juzgan al presunto "datero" del "crimen del lubricentro"