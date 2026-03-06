Tragedia en San Rafael: una niña de 8 años murió tras el vuelco de un auto en la Ruta 143

El fatal accidente ocurrió este viernes al mediodía. En el vehículo viajaban cuatro personas, entre ellas dos menores. El conductor perdió el control, derrapó y volcó.

Este mediodia una niña de 8 años perdió la vida perdió la vida luego de el auto en el que viajaba junto a su familia volcara a la vera de la Ruta 143, en San Rafael.

El siniestro se registró a las 13:10 horas, a la altura de la Avenida Hipólito Yrigoyen al 9640. Según consta en el reporte de la Policía Vial, en ese momento, el cielo nublado y la calzada asfáltica se encontraba en mal estado.

El accidente Por razones que aún son materia de investigación, un automóvil Citroën Xantia de color gris, que circulaba en dirección oeste-este, perdió el dominio del rodado. El vehículo derrapó hacia la banquina y terminó volcando sobre el costado sur de la ruta, quedando con sus cuatro ruedas hacia arriba.

San Rafael Las causas del vuelco aún no se saben. En el vehículo viajaban cuatro personas en total, entre ellos dos menores. Diario San Rafael El impacto fue de tal magnitud que el automóvil resultó con destrucción total. Al arribar el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se constató el fallecimiento en el lugar de una de las acompañantes, una menor de 8 años oriunda de San Rafael.

En el vehículo también viajaban otras tres personas: el conductor, un hombre de 31 años, quien sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital local. Allí se le realizó una extracción de sangre para el correspondiente dosaje de alcoholimetría. Una mujer mayor de edad, también con domicilio en el departamento. Con ellos también viajaba una menor de 4 años de quien no se bridó datos sobre su estado de salud.