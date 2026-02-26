26 de febrero de 2026 - 00:00

"Feliz Día" llega a Cuyo: Sutottos presenta su nuevo espectáculo de humor en gira regional

El dúo teatral nominado a los Premios Estrella de Mar 2026 desembarca en Mendoza y San Juan con funciones desde el 26 de febrero.

Suttotos
Tras una destacada temporada en Buenos Aires y una exitosa gira por España, el reconocido dúo teatral Sutottos vuelve a los escenarios con “Feliz Día”, una comedia que combina humor, ironía y una mirada filosa sobre el mandato contemporáneo de la felicidad. La gira por Cuyo incluirá funciones en San Martín, San Rafael, Ciudad de Mendoza y San Juan.

Feliz Día: EL NUEVO ESPECTÁCULO DE SUTOTTOS

  • Gira Cuyo 2026

Luego de su exitosa gira por España, la cuál coronó una gran temporada en el Teatro Picadero de Buenos Aires, SUTTOTOS, el dúo teatral que integran Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, se presentará en Cuyo, con funciones desde el jueves 26 de febrero en San Martín, viernes 27 de febrero en San Rafael, sábado 28 en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza y domingo 1 de marzo en San Juan. En esta oportunidad lo harán con su último estreno “FELIZ DÍA”, un espectáculo de humor que no para de sumar carcajadas, elogios y reconocimientos.

“Producción teatral nominada por la crítica especializada a los premios Estrella de Mar 2026 cómo mejor espectáculo de humor, en la ciudad de Mar del Plata”.

CRONOGRAMA DE FUNCIONES GIRA CUYANA:

  • Fecha: Jueves 26 de Febrero - Hora: 21.30hs. Lugar: Cine Teatro Cervantes - 9 de Julio 187, San Martín, Mendoza.
  • Fecha: Viernes 27 de Febrero - Hora: 21.30hs. Lugar: Auditorio Fac. Ciencias Aplicadas a la Industria. Bernardo de Irigoyen 375, San Rafael, Mendoza.
  • Fecha: Sábado 28 de Febrero - Hora: 21.30hs. Lugar: Teatro Independencia, Chile 1184, Ciudad de Mendoza
  • Fecha: Domingo 1 de Marzo - Hora: 21.30hs. Lugar: Sala Cooperativa Teatro de Arte, Bernardo O'Higgins 501, San Juan.

Sinopsis

Feliz día, el nuevo espectáculo de Sutottos, es una comedia que amplifica y exagera con humor la exigencia permanente por ser felices y disfrutar.

Dos hermanos mellizos viven en la casa de su madre, con quién mantienen un vínculo exageradamente edípico y están por festejar su cumpleaños número cuarenta. Mientras esperan a los invitados, que nunca llegan, podemos ver sus continuos intentos y sucesivos fracasos por lograr ser felices.

En un mundo que tiene como imposición pasarla bien, un cumpleaños representa el punto máximo del estado de felicidad.

“Que los cumplas feliz” deja de ser un deseo y pasa a ser una obligación imposible de sostener.

Ficha técnica

Elenco: Andrés Caminos, Gadiel Sztryk

Dirección y dramaturgia: Andrés Caminos, Gadiel Sztryk

Diseño de vestuario: Analía Cristina Morales

Diseño de iluminación: Matías Sendón

Diseño de escenografía: Ariel Vaccaro

Diseño de movimiento: Luciana Acuña

Fotografía: Pablo Linietsky

Diseño gráfico: Agustina Contreras

Canciones: Pablo Viotti, Andrés Caminos, Gadiel Sztryk

Música incidental y diseño sonoro: Pablo Viotti

Prensa: SMW asesores de prensa

Asistencia artística y de dirección: Marianela Faccioli, Manuela Bottale

Producción: Sutottos y Marianela Faccioli

