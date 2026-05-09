9 de mayo de 2026 - 08:50

Tras el ingreso de aire polar, se espera un sábado frío en Mendoza: el pronóstico del tiempo

Luego de un viernes marcado por el fuerte viento sur y una masa de aire gélida, el fin de semana presentará descenso en la temperatura y la aparición de heladas.

Tras el ingreso de aire polar, se espera un sábado frío en Mendoza: el pronóstico del tiempo.

Tras el ingreso de aire polar, se espera un sábado frío en Mendoza: el pronóstico del tiempo.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras el intenso frío del viernes en mendoza el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, anticipa que para este sábado 9 de mayo se espera una jornada de parcial nublada a poco nubosa, acompañada por un marcado descenso de la temperatura.

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A pesar del frío, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar con el correr de las horas, con la presencia de vientos moderados del noreste. En la zona de cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso. La máxima alcanzará los 14°C y la mínima fue de 4°C.

Cómo estará el domingo

Para el cierre del fin de semana, se anticipa una jornada con poca nubosidad y un ligero repunte en la temperatura máxima, pero el inicio del día será notablemente más frío debido a la presencia de heladas. La máxima llegará a los 17°C, mientras que la mínima será de 1°C. Habrá vientos leves del noreste y poca nubosidad en cordillera.

El estado de los pasos Internacionales

La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor anunció que el Paso Internacional está habilitado en ambos sentidos las 24 horas y para todo tipo de vehículos.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche se encuentra inhabilitado preventivamente hasta las 12 del mediodía, momento en el cual se evaluará la apertura.

La medida se debe a las condiciones de la calzada con hielo en ambos sectores. Vialidad se encuentra trabajando en el despeje.

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