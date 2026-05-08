Llegó el frío polar a Mendoza: se viene un sábado con heladas parciales y alerta por vientos

El ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso térmico en toda la provincia. Se esperan temperaturas bajo cero en el Valle de Uco y Malargüe, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado. hay alerta por vientos fuertes en el sur.

Para este sábado los mendocinos deberán reforzar el abrigo. Según los datos brindados por la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia vivirá una jornada de marcado rigor invernal, caracterizada por el descenso de la temperatura y la presencia de heladas parciales que afectarán principalmente a las zonas productivas. Se esperan temperaturas bajo cero.

Tras un viernes inestable y ventoso, las condiciones meteorológicas en el llano tenderán a estabilizarse en cuanto a nubosidad, presentándose un día mayormente despejado. Sin embargo, el termómetro reflejará el impacto del aire frío: se estima una temperatura máxima de apenas 12°C a 13°C, mientras que la mínima se ubicará en los 2°C para el Gran Mendoza.

Frío polar y alerta por heladas en Mendoza La situación será más cruda en los departamentos del sur y el Valle de Uco, donde las mínimas podrían perforar el cero, alcanzando los -2°C, lo que mantiene en alerta a los productores por la intensidad de las heladas. En cuanto al viento, se prevé una circulación leve del sector norte a partir del mediodía, lo que aportará algo de alivio frente a la baja sensación térmica matinal.

Alerta por vientos fuertes en el sur de Mendoza Alerta por vientos fuertes en el sur de Mendoza para este sábado 9 de mayo Gobierno de Mendoza

Por su parte, la zona de Alta Montaña presentará condiciones de buen tiempo con cielo despejado durante toda la jornada, aunque con temperaturas extremadamente bajas, propias de la temporada.