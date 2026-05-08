8 de mayo de 2026 - 18:34

Suspendieron las clases presenciales en varios departamentos de Mendoza por fuertes ráfagas de viento

La DGE determinó la medida para los turnos vespertino y nocturno de este viernes 8 de mayo, siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil.

Suspendieron las clases presenciales en varios departamentos de Mendoza

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Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman la presencia de fuertes ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 8 de mayo se ha determinado la suspensión de las clases presenciales en la zona Este de Mendoza.

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La medida afecta a los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades. Esta disposición rige específicamente para la zona Este, abarcando los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

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Ante la imposibilidad de asistir a las aulas de forma física, las autoridades educativas indicaron que la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad, ya que las condiciones climáticas en esas zonas permiten el desarrollo habitual de las jornadas escolares.

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