La cadena de farmacias Dr. Ahorro cerró todas sus sucursales en Argentina: los motivos detrás de la decisión

El portal de noticias farmacéuticas, Pharmabiz confirmó este viernes el cierre de todas las sucursales en el país de Dr. Ahorro, la cadena de farmacias que desembarcó en Argentina hace 24 años.

Una importante cadena de heladerías anuncia su quiebra y el cierre de más de 500 tiendas

Trabajó en una farmacia a los 20, aprendió sobre venenos y se volvió referente del suspenso

Según informaron, la decisión fue tomada por una deuda creciente y la imposibilidad de encontrar un comprador en un mercado adverso. La cadena arrastraba deudas por 10 millones de dólares , vinculadas a obligaciones laborales, entre las que se encontraban cargas sociales impagas (5 millones de dólares) y falta de pago a proveedores y laboratorios (deuda de 4 millones de dólares)

Asimismo, la situación financiera derivó en problemas de abastecimiento, con góndolas en las sucursales cada vez más vacías. Por otro lado, los trabajadores reclamaron por despidos masivos, pago fragmentado de salarios y falta de aportes previsionales.

La empresa mexicana llegó al país en 2002 y su venta apuntó a clientes sin cobertura médica, comercializando medicamentos de bajo costo y de uso libre, evitando trabajar con obras sociales o prepagas.

En Mendoza , se encontraban dos sucursales ubicadas en pleno centro mendocino: una en la intersección de Patricias Mendocinas y General Paz, y otra en Av.Godoy Cruz y Av. San Martín. En el resto del país, la farmacia tenía sucursales en Buenos Aires, Córdoba y Salta.

Comunicado oficial de la empresa

A través de un comunicado interno enviado a los empleados, la empresa informó que los locales de todo el país permanecerán "cerrados hasta nuevo aviso" y reconoció que sólo se abonaría un "porcentaje del salario correspondiente". En la misma línea, admitió que atraviesa un "proceso concursal" que limita su capacidad de cumplir con las obligaciones salariales.

Por otro lado, la compañía reveló que, en los últimos meses, se intentó proceder a la venta de la firma, pero las negociaciones no prosperaron. Asimismo, la cadena de farmacias envió propuestas para vender las sucursales de manera individual y poder utilizar los fondos para cancelar salarios adeudados.