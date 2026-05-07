Cambia la licencia de conducir para siempre: el nuevo requisito para que te la renueven

La licencia de conducir en Argentina sumó un nuevo requisito obligatorio para avanzar con sus trámites. Desde 2026, quienes necesiten sacar, renovar o realizar una gestión vinculada con la Licencia Nacional de Conducir deberán declarar un domicilio electrónico .

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La medida fue establecida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante la Disposición 59/2026, publicada en el Boletín Oficial. El dato no es menor: ese domicilio electrónico tendrá carácter de declaración jurada y será necesario para que el trámite pueda continuar.

El nuevo requisito consiste en denunciar un domicilio electrónico junto con todo nuevo trámite relacionado con la Licencia Nacional de Conducir. En la práctica, se trata del canal digital donde el ciudadano acepta recibir comunicaciones oficiales vinculadas con su licencia.

La norma establece que ese dato será un requisito indispensable para la continuidad del trámite. Es decir, si no se declara el domicilio electrónico correspondiente, la gestión no debería poder avanzar dentro del sistema nacional.

El cambio alcanza a los trámites relacionados con la licencia, no solo a una gestión puntual. Por eso puede impactar en renovaciones, ampliaciones, emisión y otros procesos vinculados al registro nacional.

Para qué sirve el domicilio electrónico

El objetivo principal es que exista un canal válido para notificaciones oficiales. Allí podrán enviarse comunicaciones sobre el estado del trámite de la Licencia Nacional de Conducir y también sobre antecedentes atribuidos al solicitante con motivo del tránsito automotor.

Esto cambia la relación del conductor con el trámite. El correo o canal digital declarado deja de ser un dato secundario y pasa a funcionar como una vía formal de contacto con validez administrativa.

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Por eso, declarar un domicilio electrónico que no se revisa, que está mal escrito o que ya no se usa puede traer problemas. Una notificación enviada a ese canal podría considerarse válida si fue aceptado por el ciudadano.

Qué dice la Disposición 59/2026

La Disposición 59/2026 indica que, junto con todo nuevo trámite relacionado con la licencia nacional, se deberá denunciar un domicilio electrónico en carácter de declaración jurada.

También establece que, previa aceptación del ciudadano, allí se tendrán como válidas todas las notificaciones relacionadas con el estado de la tramitación y con antecedentes atribuidos al solicitante en ocasión del tránsito automotor.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial justificó la medida en la necesidad de modernizar los procedimientos, reducir tiempos y dar seguridad jurídica a las comunicaciones oficiales.

No reemplaza otros requisitos de renovación

El domicilio electrónico no elimina el resto de las exigencias. Para renovar la Licencia Nacional de Conducir, siguen existiendo pasos vinculados con datos personales, pagos, cursos o exámenes según el tipo de trámite y la jurisdicción.

Argentina.gob.ar informa que la renovación o ampliación puede iniciarse de forma remota con usuario de Mi Argentina. El sistema permite validar datos, seleccionar el trámite, pagar boletas y elegir prestadores habilitados para exámenes y cursos requeridos.

También continúa la evaluación psicofísica. En el nuevo esquema, los resultados de los exámenes de salud y cursos aprobados son cargados en el sistema por los prestadores habilitados, sin necesidad de que el ciudadano los presente manualmente.

Qué debe revisar el conductor antes de renovar

Antes de iniciar el trámite, conviene tener activo el usuario de Mi Argentina, acceso a internet, medios de pago digitales y claridad sobre el tipo de licencia que se quiere renovar o ampliar.

También es importante revisar el domicilio electrónico que se declara. Debe ser una cuenta o canal accesible, vigente y revisado con frecuencia, porque allí pueden llegar avisos relevantes del trámite.

Si la persona cambia de correo o pierde acceso, debería actualizar sus datos en los canales oficiales correspondientes. Mantener un domicilio electrónico desactualizado puede generar demoras o problemas con notificaciones.