Un estudio determinó que los alumnos sin celulares en clase no desarrollan una habilidad que hoy las escuelas buscan mejorar

Académicos de las universidades de Stanford, Pensilvania, Duke y Michigan determinaron que prohibir teléfonos celulares en los colegios tiene un efecto "cercano a cero" en las calificaciones de los estudiantes . El estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) analizó datos de más de 40.000 escuelas entre 2018 y 2025.

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La investigación revela que, si bien las restricciones funcionan para despejar el aula de distracciones tecnológicas , fallan en el objetivo de elevar el promedio general. Para obtener estos resultados , los expertos cruzaron registros académicos, encuestas a docentes, datos de GPS y cifras de la empresa Yondr.

En los establecimientos que implementaron fundas magnéticas con cierre, el porcentaje de alumnos que utilizaba el teléfono durante la lección cayó del 61% al 13%. Esta disminución del 80% en la distracción inmediata no alteró las curvas de aprendizaje ni los resultados de los exámenes finales.

Jason Baron, profesor de economía en la Universidad de Duke , explicó que estas "soluciones fáciles" suelen generar una percepción de éxito rápido. Sin embargo, la evidencia demuestra que modificar las calificaciones de los alumnos requiere intervenciones mucho más profundas que la simple retirada de hardware.

Los datos de geolocalización respaldan esta desconexión: al tercer año de vigencia de las normas, la actividad de los celulares bajó un 30%. Pese a este entorno más "limpio", los indicadores de participación en clase y percepción del ciberacoso no mostraron variaciones positivas significativas.

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Aumento de incidentes disciplinarios durante el primer año de implementación

La transición hacia escuelas sin pantallas provocó efectos secundarios inmediatos en la convivencia escolar. Durante los primeros doce meses de prohibición, los registros mostraron un incremento en los incidentes disciplinarios y una caída en el bienestar de los estudiantes.

Esta fricción inicial se asocia a la resistencia del alumnado frente a la normativa y a la carga extra de supervisión para el cuerpo docente. Estas tendencias negativas tardaron hasta dos años en revertirse, momento en el que los estudiantes reportaron sentirse mejor con la dinámica impuesta.

El amplio respaldo político y de los padres de familia a estas medidas en países como Estados Unidos y Chile no encuentra eco en la productividad académica. La restricción del dispositivo funciona como una medida de control de conducta, pero carece de potencia para transformar el proceso cognitivo. Las autoridades educativas enfrentan ahora el desafío de justificar la logística de los vetos mientras las brechas de aprendizaje permanecen estáticas.