Un estudio encuentra que las personas que comen carne tienen más probabilidades de vivir hasta los 100 años, pero hay un inconveniente

Un estudio sobre longevidad encontró que los adultos mayores que comían carne tenían más probabilidades de llegar a los 100 años que quienes seguían dietas vegetarianas estrictas. Pero el dato tiene un inconveniente clave: no significa que comer carne garantice vivir más.

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La investigación fue publicada en The American Journal of Clinical Nutrition y analizó a más de 5.200 adultos chinos de 80 años o más. El trabajo comparó a personas omnívoras con vegetarianas, veganas, pesco-vegetarianas y ovo-lacto-vegetarianas.

Los investigadores identificaron 1.459 centenarios y los compararon con 3.744 personas que murieron antes de cumplir 100 años. El objetivo fue observar si el patrón alimentario se asociaba con la probabilidad de alcanzar esa edad excepcional.

El resultado mostró que, en comparación con los omnívoros, quienes seguían una dieta vegetariana tenían una menor probabilidad de llegar a centenarios. En los veganos, esa diferencia también apareció de manera significativa.

Sin embargo, el hallazgo no fue igual en todos los subgrupos. Las personas pesco-vegetarianas y ovo-lacto-vegetarianas no mostraron una diferencia estadísticamente significativa frente a los omnívoros.

El inconveniente que cambia la lectura

El punto más importante es que la asociación se observó especialmente en personas con bajo peso. Entre quienes tenían peso normal o sobrepeso, la diferencia entre vegetarianos y omnívoros perdió fuerza.

Esto cambia por completo la interpretación. El estudio no dice que la carne sea mágica, sino que en edades muy avanzadas puede importar más evitar la fragilidad, la pérdida muscular y la desnutrición.

En personas mayores de 80 años, el cuerpo enfrenta desafíos distintos. Mantener masa muscular, fuerza, huesos resistentes y reservas nutricionales puede ser más urgente que reducir únicamente el riesgo de enfermedades a largo plazo.

Por qué los alimentos animales podrían influir

La carne, el pescado, los huevos y los lácteos aportan proteínas completas, vitamina B12, hierro, zinc y otros nutrientes importantes. En adultos muy mayores, cubrir esos nutrientes puede volverse más difícil si la dieta está mal planificada.

El estudio subraya la importancia de una dieta equilibrada y de alta calidad, con alimentos de origen vegetal y animal, especialmente en personas mayores con bajo peso o riesgo de malnutrición.

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Esto no invalida los beneficios de una alimentación rica en vegetales. Muchas investigaciones previas asociaron las dietas basadas en plantas con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad en adultos más jóvenes.

No es una invitación a comer cualquier carne

Una lectura incorrecta sería pensar que más carne siempre equivale a más longevidad. El estudio no distingue una dieta saludable con proteínas adecuadas de una alimentación basada en ultraprocesados, grasas saturadas o exceso de carnes procesadas.

También es una investigación observacional. Eso significa que puede mostrar asociaciones, pero no probar que una dieta cause directamente vivir hasta los 100 años.

Factores como peso corporal, salud previa, acceso médico, actividad física, ingresos, hábitos familiares y composición general de la dieta también pueden influir en el resultado.