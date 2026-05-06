6 de mayo de 2026 - 22:20

Adiós al sweater básico: la nueva tendencia que se impone este otoño 2026, es más cómoda y elegante

Esta prenda vuelve como reemplazo del sweater clásico: abriga, ordena el look y permite jugar con capas sin perder comodidad.

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Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

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La diferencia está en la versatilidad. Mientras el sweater cerrado funciona como una sola capa, el cárdigan permite abrir, cerrar, superponer y marcar la silueta. Por eso aparece como una prenda clave para vestir mejor sin sumar rigidez.

Por qué el cárdigan desplaza al sweater simple

El sweater clásico conserva su lugar, pero puede quedar demasiado plano si no tiene textura, cuello o diseño. El cárdigan, en cambio, suma estructura visual sin perder abrigo.

Adiós al sweater básico la nueva tendencia que se impone este otoño 2026, es más cómoda y elegante (1)

Ese detalle cambia todo. Un cárdigan con buena caída puede funcionar como saco liviano, prenda de abrigo o pieza central del outfit. No se siente formal, pero tampoco queda básico.

La clave está en el punto con presencia

La tendencia no apunta al cárdigan finito y sin forma. Lo que se impone es el punto con más cuerpo: texturas acanaladas, botones visibles, cuello suave, mangas amplias o terminaciones que suman diseño.

Vogue también destacó el peso de los tejidos en 2026, con formas que van desde polos de punto hasta prendas grises combinadas en clave urbana. El tejido deja de ser solo abrigo y pasa a construir estilo.

En otoño, esto funciona especialmente bien porque permite resolver temperaturas cambiantes. Una remera, camisa o polera fina debajo del cárdigan puede adaptarse mejor que un sweater pesado.

Cómo se usa para que no parezca antiguo

El riesgo del cárdigan es caer en una imagen demasiado clásica. Para actualizarlo, conviene combinarlo con prendas más actuales: jeans rectos, pantalones sastreros amplios, botas, zapatillas limpias o faldas largas.

También funciona cerrado como si fuera una blusa de punto. En ese caso, el primer botón, el escote y el largo son importantes para que la prenda no quede desproporcionada.

Adiós al sweater básico la nueva tendencia que se impone este otoño 2026, es más cómoda y elegante (2)

Los tonos que más ordenan el look son gris, chocolate, crudo, azul marino y bordó. En 2026, además, el gris aparece con mucha fuerza porque combina sobriedad y aire moderno.

El detalle que lo vuelve más elegante

El cárdigan gana cuando tiene un elemento distintivo. Puede ser un cuello con textura, botones joya, ribetes en contraste, tejido grueso o una forma apenas oversized.

Ese detalle evita que parezca una prenda “de estar en casa”. La transforma en una pieza de salida, oficina o cena informal, sin perder comodidad.

Además, permite algo que el sweater básico no siempre logra: mostrar la capa inferior. Una camisa blanca, una remera de algodón o una polera fina pueden cambiar completamente la lectura del conjunto.

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