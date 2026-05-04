"Mielcita del amor", el peligroso "afrodisíaco" que circula entre los jóvenes: cuáles son sus riesgos

La “Vital Honey” (también conocida como “mielcita del amor” ) se vende como un suplemento para aumentar la libido . Pero, en realidad contiene peligrosos componentes que pueden derivar en consecuencias para la salud.

El producto se comercializa en sobres individuales de 15 gramos, a través de redes sociales y Mercado Libre, como un afrodisíaco que sirve para mejorar el rendimiento sexual, físico y mental bajo la falsa premisa de ser una fuente de energía natural, saludable y rápida .

Los jóvenes lo han convertido en tendencia debido al fácil acceso y sus costos (que rondan entre los $30.000 y los $90.000 los 12 sobres ), y lo utilizan para ir a fiestas, el gimnasio o para mantener relaciones sexuales .

Sin embargo, el peligro se encuentra oculto: entre los componentes de los sobres se encuentran el tadalafilo y el sildenafilo (componente activo del viagra ), medicamentos vasodilatadores que suelen ser recetados para tratar la disfunción eréctil y otras condiciones, como la hipertensión arterial .

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El médico toxicólogo Sergio Saracco advierte que el sildenafilo y el tadalafilo deben ser usados únicamente bajo receta médica porque tienen indicaciones y contraindicaciones que los vuelve peligrosos cuando se mezclan con otros productos, como el alcohol o diversas drogas, pudiendo provocar bajas de presión o desmayos.

Saracco también puntualizó en que en realidad estos medicamentos no mejoran el rendimiento ni cumplen función afrodisíaca, sino que deben estar dadas ciertas condiciones o estimulación para lograr una mejor erección. “Es una cuestión netamente fisiológica a nivel del sistema venoso” afirmó.

saracco 2 Sergio Saracco: "El problema no es la sustancia, el problema es el vacío que tenemos como sociedad". (Los Andes - Ramiro Gómez)

Además, indicó que estos medicamentos se encuentran contraindicados previo a la práctica deportiva, ya que no solo no mejoran el rendimiento, sino que son vasodilatadores (medicamentos que abren o dilatan los vasos sanguíneos) y pueden provocar dolor de cabeza o rojez en el rostro.

El Vital Honey: un riesgo sanitario

Varios países han alertado de la amenaza que implica el uso del “Vital Honey” para la población, ya que, al no encontrarse regulada su venta y producción, en realidad no hay pleno conocimiento de sus componentes ni de cómo consumirlo.

“Sin duda representa un riesgo sanitario, ya que se usa sin control ni conocimiento”, concluyó Sergio Saracco.