4 de mayo de 2026 - 14:58

"Mielcita del amor", el peligroso "afrodisíaco" que circula entre los jóvenes: cuáles son sus riesgos

En las redes sociales se viralizó el producto “Vital Honey” con promesas de efectos beneficiosos. Pero, en realidad, esta “miel” es un rejunte de peligros.

La mielcita del amor: una tendencia peligrosa que circula entre los jóvenes: cuáles son sus riesgos

La "mielcita del amor": una tendencia peligrosa que circula entre los jóvenes: cuáles son sus riesgos

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La “Vital Honey” (también conocida como “mielcita del amor”) se vende como un suplemento para aumentar la libido. Pero, en realidad contiene peligrosos componentes que pueden derivar en consecuencias para la salud.

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El producto se comercializa en sobres individuales de 15 gramos, a través de redes sociales y Mercado Libre, como un afrodisíaco que sirve para mejorar el rendimiento sexual, físico y mental bajo la falsa premisa de ser una fuente de energía natural, saludable y rápida.

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Los jóvenes lo han convertido en tendencia debido al fácil acceso y sus costos (que rondan entre los $30.000 y los $90.000 los 12 sobres), y lo utilizan para ir a fiestas, el gimnasio o para mantener relaciones sexuales.

Componentes y peligros del Vital Honey, la "mielcita del amor"

Sin embargo, el peligro se encuentra oculto: entre los componentes de los sobres se encuentran el tadalafilo y el sildenafilo (componente activo del viagra), medicamentos vasodilatadores que suelen ser recetados para tratar la disfunción eréctil y otras condiciones, como la hipertensión arterial.

El médico toxicólogo Sergio Saracco advierte que el sildenafilo y el tadalafilo deben ser usados únicamente bajo receta médica porque tienen indicaciones y contraindicaciones que los vuelve peligrosos cuando se mezclan con otros productos, como el alcohol o diversas drogas, pudiendo provocar bajas de presión o desmayos.

Saracco también puntualizó en que en realidad estos medicamentos no mejoran el rendimiento ni cumplen función afrodisíaca, sino que deben estar dadas ciertas condiciones o estimulación para lograr una mejor erección. “Es una cuestión netamente fisiológica a nivel del sistema venoso” afirmó.

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Sergio Saracco:

Sergio Saracco: "El problema no es la sustancia, el problema es el vacío que tenemos como sociedad". (Los Andes - Ramiro Gómez)

Además, indicó que estos medicamentos se encuentran contraindicados previo a la práctica deportiva, ya que no solo no mejoran el rendimiento, sino que son vasodilatadores (medicamentos que abren o dilatan los vasos sanguíneos) y pueden provocar dolor de cabeza o rojez en el rostro.

El Vital Honey: un riesgo sanitario

Varios países han alertado de la amenaza que implica el uso del “Vital Honey” para la población, ya que, al no encontrarse regulada su venta y producción, en realidad no hay pleno conocimiento de sus componentes ni de cómo consumirlo.

“Sin duda representa un riesgo sanitario, ya que se usa sin control ni conocimiento”, concluyó Sergio Saracco.

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