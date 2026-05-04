¿Adeudás materias del secundario? La DGE implementó un nuevo programa más amigable y flexible

Si terminaste de cursar el secundario hasta el año 2024 pero todavía arrastrás materias pendientes , esta es tu oportunidad. El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE puso en marcha el Programa TEM 2026.

Secundaria: pese a las estrategias, sólo la mitad termina sin adeudar materias y repiten 2 de cada 10 estudiantes

Cuántos alumnos terminan la escuela en tiempo y forma: la desproporcionada cifra que preocupa

La nueva apuesta apunta a brindar un apoyo actualizado y más flexible para lograr un mayor egreso efectivo y contar finalmente con el título que acredite la educación obligatoria.

La iniciativa ha sido diseñada específicamente para que los mendocinos puedan obtener su título mediante un sistema de acompañamiento más amigable y menos rígido que el examen tradicional.

La convocatoria está abierta para estudiantes de escuelas orientadas, técnicas (estatales y privadas) y de la modalidad de Jóvenes y Adultos que hayan egresado de forma no efectiva hasta el ciclo lectivo 2024 inclusive.

El proceso de preinscripción ya comenzó y el reloj corre: los interesados tienen tiempo hasta el próximo viernes 8 de mayo para registrarse a través de este formulario.

En las secundarias más pedidas ingresan con promedio 9,60 Secundario: la DGE puso en marcha el Programa TEM 2026, una nueva apuesta que brinda apoyo actualizado y más flexible para quienes terminaron de cursar y adeudan materias

El programa ofrece dos alternativas para adaptarse a la realidad de cada estudiante:

Modalidad Presencial: Las clases iniciarán el 1 de junio.

Modalidad Virtual: Ideal para quienes tienen poco tiempo o viven lejos de los centros de cursado. Comenzará el 1 de julio a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza y encuentros por Meet.

Los cambios en 2026 para terminar el secundario: chau al "examen único"

A diferencia de años anteriores, la Resolución 2026-1616-E-GDEMZA-DGE introduce innovaciones que buscan evitar la deserción y asegurar los aprendizajes esenciales.

Las 4 claves del nuevo TEM:

* Acompañamiento personalizado: cada estudiante contará con tutores docentes y técnicos a lo largo de diez encuentros organizados progresivamente.

* Evaluación formativa: se prioriza el proceso de aprendizaje mediante evaluaciones continuas, en lugar de un único examen final.

* Capacidades transversales: se trabajará sobre alfabetización académica, pensamiento estratégico para la resolución de problemas y gestión autónoma del aprendizaje.

* Sistema de alerta temprana: permitirá identificar y acompañar de manera oportuna a quienes presenten dificultades en su trayectoria educativa.

Dato importante: La modalidad a distancia no solo es para quienes viven en Mendoza, sino también para aquellos mendocinos que residen en otras provincias y necesitan terminar su secundaria con el respaldo de la DGE.

secundaria Secundario: la DGE puso en marcha el Programa TEM 2026, una nueva apuesta que brinda apoyo actualizado y más flexible para quienes terminaron de cursar y adeudan materias

Entre las principales novedades, el programa incorpora una estructura académica basada en diez clases con instancias de evaluación formativa, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes y garantizar el desarrollo de capacidades en los espacios curriculares pendientes.

Dónde consultar sobre el nuevo programa para terminar el secundario

La DGE informó que los Centros Sedes de Terminalidad Educativa Mendoza (TEM) están oficializados mediante la Resolución 2026-202-E-GDEMZA-DEPJA#DGE, y, posteriormente, se determinará cuáles de ellos implementarán la modalidad virtual.

Desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) destacaron que estas mejoras buscan ampliar el acceso y optimizar las trayectorias educativas, al brindar propuestas más flexibles y un mayor acompañamiento pedagógico para quienes necesitan finalizar sus estudios secundarios.Para realizar todo tipo de consultas, los interesados podrán comunicarse a [email protected] .