Aumenta el ausentismo: por qué faltan los alumnos a la escuela, según una investigación

El ausentismo en la escuela se puso en el centro de la escena desde hace tiempo cuando se le comenzó a dar más valor como determinante del éxito o el fracaso de los aprendizajes y las trayectorias de los alumnos . Pese a esto, un informe hecho a nivel nacional con datos provinciales muestra que, lejos de resolverse, se ha agravado.

El abordaje, que incluye consultas a los estudiantes, además mostró las principales causas por las que los chicos faltan al colegio. Entre ellas, varias expresan cuánto impactan las realidades socioeconómicas en las oportunidades y el acceso. Pero además, hay una en particular que ciertamente debe encender las alarmas: 4 de cada 10 chicos dijeron que no asistieron porque no tenían ganas de ir al colegio. Esto, una vez más, pone sobre la mesa el desafío que afronta la escuela por lograr atraer a los alumnos .

El informe “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria ?”, fue elaborado por Argentinos por la Educación , con autoría de Bruno Videla (docente de nivel secundario), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Argentinos por la Educación). El documento analiza la magnitud y la evolución del ausentismo estudiantil en el nivel secundario a partir de los cuestionarios complementarios de los últimos datos disponibles de las pruebas Aprender (2024) y PISA (2022), que relevaron la percepción de estudiantes y directores sobre el problema.

Uno de los aspectos más destacados es que la mitad de los alumnos tiene más de 15 faltas . Según los datos del operativo Aprender 2024, el 51% de los alumnos del último año de secundaria declara haber acumulado 15 o más inasistencias hasta octubre: en 2022, el porcentaje era 44%. Esto marca una suba de 6 puntos.

Ausentismo en la escuela: la mitad de los alumnos tiene más de 15 faltas. Foto: Gobierno de Mendoza

El ausentismo de los estudiantes fue considerado como uno de los mayores problemas por los directores consultados: 47% de los directores argentinos considera que el ausentismo limita el aprendizaje. Es seguido por la impuntualidad de los estudiantes, en lo que coincidieron alrededor del 35%.

Aumento del ausentismo

Se observa un incremento en la cantidad de alumnos con alto nivel de inasistencias. Otro dato que se desprende del abordaje es que el ausentismo no afecta de manera uniforme, sino que tiende a concentrarse en un grupo de estudiantes con niveles más altos de inasistencia.

Así, entre esos dos años comparados, la cantidad de estudiantes con 20 faltas o más pasó de 26% a 30% mientras que quienes tenían entre 15 y 19 pasaron de 18% a 21%.

AUSENTISMO Principales motivos de inasistencia entre los estudiantes que reportan haber faltado a la escuela. Último año de la secundaria. Año 2024. Declarado al 24/10/2024. Argentinos por la Educación

Asimismo, descendió la proporción de estudiantes con una cantidad media de faltas: quienes tenían entre 5 y 14 inasistencias pasaron de 41% a 34%, lo que permite inferir que buena parte nutrió el segmento antes señalado.

En tanto 3% mantuvo la presencialidad absoluta sin contar ninguna falta, mientras que quienes tenían menos de cinco faltas pasaron del 12% al 13%..

El caso de Mendoza

Mendoza es una de las provincias que mantuvo estabilidad sin el marcado incremento que mostraron otras jurisdicciones. En la provincia, el porcentaje de alumnos con 15 faltas o más declaradas por ellos mismos pasó de 48% en 2022 a 49% en 2024.

Sin embargo, en el promedio del país y en el comportamiento general de las provincias se observa el repunte antes señalado. En la media nacional pasaron de 44% a 51%.

La provincia con más nivel de ausentismo es Buenos Aires, que pasó de 57% a 66%. De todas formas, Mendoza está entre las que tienen mayor ausentismo y queda ubicada en el sexto lugar detrás de la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, CABA, La Pampa y Corrientes.

En Mendoza hay una fuerte apuesta a que los chicos estén en la escuela como parte sustancial del aprendizaje efectivo. Ya se venían aplicando estrategias como notificaciones a los padres cuando se acumulan faltas mientras que hay disponibilidad de datos y control a través del sistema GEI, que permite detectar trayectorias en riesgo.

Ciclo lectivo 2020: inscripciones para la secundaria Ausentismo en la escuela: la mitad de los alumnos tiene más de 15 faltas

En ese mismo marco, este año se dispuso la exigencia a los alumnos de primaria de que cumplan con el 80% de asistencia a clases. Quienes no alcancen este nivel de presencialidad, e independientemente del rendimiento académico, deberán rendir todas las materias en diciembre, en la instancia de recuperación de saberes. Las autoridades contabilizan que hay muchos casos que llegan a tener 40 faltas, lo que implica que se han pedido 20% de los días de clase del año. Incluso mencionan algunos casos aislados que llegan a tener hasta 80.

Por qué faltan los alumnos a la escuela

Entre las causas del ausentismo señalada por los propios estudiantes los problemas de salud propios fueron la principal causa y fue señalada por 62% de los consultados. Esa proporción fue mayor en las escuelas privadas donde alcanzó a 68% mientras que en las públicas fue del 59%.

En segundo lugar quedó no tener ganas de ir a la escuela, lo que respondió el 39% de los chicos (4 de cada 10) con una importante brecha en relación a la escuela privada, donde fue señalado por el 49% de los chicos, es decir la mitad. En tanto, en la escuela estatal fue la causa de la inasistencia de 34%.

“La relevancia del ‘no tenía ganas de ir’ no es anecdótica, sino que expresa un problema de sentido que conecta con la experiencia escolar y evidencia que está en juego la capacidad del sistema para articular bienestar, sostener pertenencia y construir condiciones efectivas para aprender”, opinó Sandra Ziegler, investigadora de Flacso Argentina.

AUSENTISMO Porcentaje de alumnos según cantidad de faltas declaradas por ellos mismos. Por provincia y total país. Último año de la secundaria. Año 2024. Faltas declaradas al 24/10/2024. Argentinos por la Educación

En tercer lugar se señaló tener dificultades para acceder a la escuela debido al clima o al transporte lo cual fue mencionado por 34% de los chicos, con mayor incidencia en el sector estatal, donde asciende a 37%, mientras que en el sector privado fue de 27%. Una explicación de esto tiene que ver con el hecho de que muchas escuelas estatales se encuentran en zonas alejadas o rurales mientras que gran parte de su matrícula puede estar conformada por personas de sectores de más bajos recursos, con dificultades para el traslado.

Otro motivo señalado por los chicos fue llegar tarde, que quedó un cuarto lugar. En quinto lugar quedó estar de vacaciones o de viaje (con notoria mayor incidencia en escuelas de sector privado).

Oportunidades para ir a la escuela

Entre las causas de la ausencia a clases también se mencionaron problemas de salud de algún familiar, estar con el periodo menstrual, tener que cuidar a alguna persona de la familia, estar trabajando, tener que ayudar en las tareas del hogar o estar cursando un embarazo, esto último mencionado por el 1%.

Sobre estos motivos, otro aspecto en el que hay que poner el foco, tiene que ver con cuánto su asistencia está atravesada por cuestiones socioculturales y socioeconómicas y que deja en evidencia cuánto una mayor vulnerabilidad o menor disponibilidad de recursos los condiciona. Es lo que muestran los datos cuando se analizan las brechas de desempeño y mejores trayectorias que favorecen a los alumnos de mejor nivel socioeconómico y las escuelas privadas.

Es que por un lado los problemas de salud de algún familiar fueron la causa de 16% de las faltas pero entre 12 y 14 de cada 100 menciona que no pudo asistir porque tenía que cuidar a alguna persona, estaba trabajando, o tenía que ayudar con las tareas del hogar. En cuanto a esos condicionantes es particularmente notoria la brecha entre los afectados que asisten a escuelas estatales, que duplican o triplican a quienes lo mencionan en escuelas de gestión privada. Solo para dar un ejemplo, quienes dijeron estar trabajando o ayudando en tareas del hogar ascendieron a 12% en las escuelas estatales frente al 4% en el sector privado.

AUSENTISMO Porcentaje de alumnos según cantidad de faltas, declaradas por ellos mismos. Último año de la secundaria. Año 2022 y 2024. Declaraciones hasta 19/10/2022 y 24/10/2024, respectivamente. Argentinos por la Educación.

“El informe permite leer el ausentismo como un indicador crítico de desajuste entre la oferta escolar y las condiciones de las trayectorias estudiantiles. Su crecimiento concentrado en ciertos grupos sugiere procesos de acumulación de desventajas y una desvinculación que la escuela no logra revertir. La asistencia regular (en articulación con la asistencia docente) es una condición indispensable para el aprendizaje”, explicó Ziegler.

Como muestra, en la escuela secundaria privada de Mendoza, la repitencia es de 9,32%, mientras que en las orientadas fue de 25,01% este ciclo lectivo.

La punta del iceberg en la escuela

“El ausentismo es apenas la parte visible de una combinación de cuestiones tales como la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza familias-escuelas y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En este contexto, el ausentismo estudiantil aparece en la superficie como la punta del iceberg, dejando todas estas otras cuestiones –que en parte son sus causas– ocultas debajo”, afirma Bruno Videla, docente de nivel secundario y coautor del informe. “Declarar la obligatoriedad sin que nadie deba pagar un costo por incumplir dicha obligación trae como consecuencia que esta se transforme en una simple declaración de intenciones. En este marco, medidas tales como sumar días de clase al calendario escolar son como querer atrapar el aire con las manos”, sostiene Videla.

“El alto nivel de ausentismo estudiantil es un síntoma y no el problema en sí mismo”, considera Viviana Postay, especialista en gestión educativa y formadora de docentes. Y agrega: “El estudiante se aleja de la escuela –o concurre de forma intermitente– porque los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites de lo permitido, ni tampoco el sentido real del tránsito por el nivel medio. Esto se agrava en aulas 'tomadas' por graves dificultades de convivencia, donde el aprendizaje se vuelve una tarea heroica y donde siempre aparece una oportunidad más fácil que la anterior para obtener la acreditación. Este desdibujamiento del esfuerzo y del mérito nos obliga a revisar lo urgente: repensar el sentido de la escuela y el valor real de las certificaciones que otorgamos”, analizó.