Se viene una dramática ola polar: 5 provincias en alerta, mínimas de 0 grados y tormentas eléctricas intensas

El ingreso de una masa de aire helado desde la Patagonia generó un descenso térmico marcado que alcanzó latitudes subtropicales, activando alertas amarillas en cinco provincias del norte. Esta ola polar coincide con un pronóstico de inestabilidad extrema en el litoral, donde se esperan veinticuatro horas continuas de descargas eléctricas durante el feriado.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el aire frío se instaló sobre Tucumán, el noreste de Catamarca, Santiago del Estero, el sur de Chaco y sectores de Corrientes . En estas jurisdicciones, los termómetros registrarán mínimas próximas a los 0°C, acompañadas de heladas aisladas en zonas rurales, un escenario inusual para regiones acostumbradas a la humedad persistente.

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre los riesgos moderados que este clima extremo representa para adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. La combinación de ráfagas del sector sur y la nubosidad potencia la sensación térmica, obligando a los centros de salud a mantener un monitoreo activo sobre las poblaciones vulnerables durante las madrugadas.

En el noreste del país, la situación climática presenta una dinámica diferente a la del frente seco del norte. Puerto Iguazú y sus alrededores se encuentran bajo una señal alta de precipitaciones que comienza este domingo 24 y alcanzará su pico de intensidad durante la jornada del lunes 25 de mayo. Los modelos de pronóstico señalan una atmósfera cargada de humedad que favorecerá el desarrollo de núcleos convectivos y descargas eléctricas frecuentes.

El punto más crítico de este evento meteorológico se concentrará entre la tarde del lunes y la madrugada del martes. En esta ventana de tiempo, el riesgo de anegamientos aumenta debido a la saturación de los drenajes por pulsos intensos de lluvia en cortos períodos. Las recomendaciones para el corredor turístico incluyen evitar la exposición al aire libre durante la actividad eléctrica y buscar refugio en estructuras sólidas.

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Mientras el norte y el litoral enfrentan condiciones críticas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra un comportamiento térmico levemente distinto. Si bien las mañanas se mantienen frías con mínimas de entre 4 y 6 grados, se proyecta un repunte paulatino para el cierre del fin de semana largo. Para el domingo se esperan máximas de 16°C y el lunes la marca podría alcanzar los 19°C bajo un cielo despejado.

El monitoreo oficial se mantiene activo ante la posibilidad de que el frente polar se intensifique antes de que termine el feriado nacional. El organismo instó a la población a utilizar calefacción en ambientes ventilados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y a seguir únicamente las actualizaciones de los tableros oficiales de alerta para la toma de decisiones sobre traslados o eventos masivos.

En el sur del país, la inestabilidad se manifiesta con un muro de hielo que podría desatar lluvias intensas y registros térmicos extremadamente bajos en las próximas horas. La persistencia de este sistema polar definirá si los avisos amarillos se extienden a otras regiones del centro del país durante el transcurso de la semana.