Ola polar y clases suspendidas en Mendoza: a las 11 comunicarán qué pasará con el turno tarde

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 3 de julio quedan suspendidas las clases presenciales del turno mañana en todas las escuelas de Mendoza , abarcando todos los niveles y modalidades.

Ola polar y suspensión de clases en todo Mendoza: por qué se avisó tan sobre la hora

Así fue la situación en cada departamento de Mendoza en medio de la ola polar

La decisión fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil , debido a los pronósticos meteorológicos que anticipan nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero e intransitabilidad en los caminos de acceso a los establecimientos educativos .

Desde la DGE aclararon que la actividad escolar no se suspende , sino que se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza , con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

En el mismo sentido, las escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) también tomaron la decisión de suspender las clases este viernes para el turno mañana ante las temperaturas extremas.

La medida tiene alcance en las actividades académicas y administrativas del turno mañana, ante la presencia de bajas temperaturas en toda la provincia.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola, al Martín Zapata y a la Escuela de Agricultura de General Alvear.

En cuanto al turno tarde, durante la mañana del viernes se evaluará la situación y se comunicará la decisión.

Que pasará en el turno tarde

En tanto, el organismo educativo informó que la situación para el turno tarde será evaluada durante la mañana y que las disposiciones se comunicarán a las 11.

Las autoridades recomendaron a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar traslados innecesarios mientras continúen las bajas temperaturas y las complicaciones en la transitabilidad de rutas y caminos.