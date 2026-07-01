"Sin precedentes": cuál es el pronóstico para la ola de frío extremo que seguirá en la Argentina

La ola de frío polar continuará dominando las condiciones meteorológicas en gran parte de la Argentina durante los próximos días. Una masa de aire de origen antártico mantendrá temperaturas excepcionalmente bajas en buena parte del país, con registros que se ubicarán entre 6 °C y 10 °C por debajo de los valores habituales para comienzos de julio.

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Los pronósticos indican que las anomalías térmicas negativas se extenderán desde el norte de la Patagonia hasta el norte argentino, abarcando una amplia porción del territorio nacional.

Galería de fotos así está Mendoza bajo la nieve en medio de la ola polar.jpeg

Entre las provincias donde se esperan las temperaturas más bajas en relación con los valores normales figuran:

En estas jurisdicciones, las temperaturas podrían ubicarse hasta 10 °C por debajo del promedio climático para esta época del año, consolidando uno de los ingresos de aire polar más intensos del invierno.

La Patagonia, por su parte, continuará registrando condiciones de frío extremo, con temperaturas muy bajas que ya se mantienen desde hace varios días.

Patagonia Así es el modelo de pastoreo regenerativo que empieza a desplegarse en la Patagonia. @ValentinArgumedo

¿Hasta cuándo continuará la ola polar?

De acuerdo con las proyecciones del modelo meteorológico ECMWF, el núcleo de aire frío permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del país hasta los primeros días de la próxima semana.

Las madrugadas y las primeras horas de la mañana seguirán siendo los momentos más fríos de la jornada. La combinación de cielos mayormente despejados y vientos débiles favorecerá la formación de heladas fuertes e incluso muy fuertes en distintas regiones.

Si bien los modelos muestran un lento ascenso de las temperaturas hacia el transcurso de la próxima semana, por el momento no se esperan cambios importantes en el patrón meteorológico.

Trucos Estos trucos ayudan a que las cañerías no se congelen en la ola polar. Web

El impacto del frío en el sector agropecuario

La continuidad de las heladas genera preocupación en el campo, donde las bajas temperaturas pueden afectar cultivos sensibles, pasturas y sistemas de producción ganadera.

Especialistas advierten que varios días consecutivos con temperaturas bajo cero también incrementan el riesgo de congelamiento superficial del suelo en sectores del centro del país, una situación que podría ocasionar pérdidas productivas si el frío extremo se prolonga.

Las lluvias seguirán siendo escasas

Mientras la masa de aire polar continúa instalada sobre la Argentina, las precipitaciones seguirán siendo muy limitadas en gran parte del territorio.

Los acumulados previstos hasta el martes muestran registros inferiores a 5 milímetros en buena parte de la región Pampeana, el centro del país y el norte argentino.