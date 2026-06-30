Ola polar en Mendoza: descartan suspensión total de clases, aunque podrían ser virtuales en algunas zonas

Mendoza se prepara para lo que será la primera ola polar de la temporada. Ya durante la noche del martes y madrugada del miércoles ingresó la masa de aire polar , lo que repercutió en un fuerte descenso de la temperatura (y que incluye pronóstico de nevadas en cordillera y precordillera ). Ante este panorama, se instaló un interrogante en muchos mendocinos y mendocinas: ¿qué ocurrirá con el dictado de clases?

Se viene un fin de semana con Zonda y nevadas en alta montaña y el inicio del invierno traerá una ola polar

En las últimas horas, desde la DGE fueron categóricos al resaltar que no se ha previsto la suspensión del dictado de clases, ni mucho menos un eventual adelantamiento de las vacaciones de invierno (en comienzan el lunes 6 de julio, por lo que el viernes 3 es el último día de clases).

No obstante, ello no implica que puedan darse algunas situaciones puntuales que trasladen el cursado a la modalidad virtual , durante algunos pocos días y en casos extremadamente excepcionales .

Alto pocentaje de ausentismo por el frío en el primer día de clases

Por ejemplo, de llegar a registrarse heladas o nevadas en la parte alta del Valle de Uco, Uspallata, Potrerillos y Malargüe -las zonas que suelen verse más afectadas-, estos fenómenos podrían llegar a dificultar la circulación en la vía pública. En ese caso, y previo aviso, los docentes podrían mudar el dictado de clases durante esos días en modalidad virtual (dependerá de las condiciones y los turnos).

No obstante, aclararon que es una mera posibilidad y que será anunciada oportunamente y en caso de llegar a ser necesario (no se trata de una decisión confirmada y masiva).

García Zalazar: "No se ha previsto ninguna suspensión de clases"

Durante la inauguración del anexo de la escuela Juan Isidro Maza (Rodeo del Medio, Maipú), el ministro de Educación, Infancias y Cultura Tadeo García Zalaza descartó la posibilidad de que se suspendan las clases ante la ola polar pronosticada para el miércoles, jueves y viernes de esta semana.

Tadeo García Zalazar El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, volvió a referirse al financiamiento de la educación en una reunión del CFE. Foto: Prensa Gobierno.

"El protocolo indica que nosotros trabajemos con Defensa Civil y Contingencias Climáticas; y, en función de toda esa información, después se determina si en algún caso puntual -en caso de que haya nieve o que haya un frío extremo-, se toma alguna medida en particular. Por ahora no hay suspensión", destacó el ministro ante la consulta.

En ese sentido, García Zalazar contó que, teniendo en cuenta que el pronóstico incluye a todo el territorio argentino, el viernes de la semana pasada -durante un encuentro con sus pares de otras provincias- salió el tema en la conversación.

Rechazo al plan de la DGE de no considerar las evaluaciones hechas en las clases virtuales Ola polar en Mendoza: descartan suspensión total de clases, aunque podrían ser virtuales en algunas zonas Archivo

"Ninguna provincia de Argentina tiene prevista suspensión con tanta antelación, así que vamos a esperar la situación del Servicio Meteorológico y el día previo se comunicará los medios si hay algún cambio", destacó el ministro.

Más allá de la confirmación de que no se suspenderán las clases (en todo caso, serán virtuales de ser necesario), algunos establecimientos han tomado medidas preventivas. Algunas esuelas tenían previsto celebrar el acto por la conmemoración del 9 de Julio (Día de la Independencia) el mismo viernes, antes del inicio del receso. Y, atento a las contingencias pronosticadas, optaron por reprogramarlo para después de las vacaciones.