30 de junio de 2026 - 14:04

Fallo histórico en Mendoza: la Justicia reconoció a dos yeguas como seres sintientes y sujetos de derecho

Las yeguas "Dulce" y "Batata" fueron rescatadas en Corralitos tras la detección de un caso de maltrato animal.

Fallo histórico en Mendoza: la Justicia reconoció a dos yeguas como seres sintientes y sujetos de derecho.

Fallo histórico en Mendoza: la Justicia reconoció a dos yeguas como seres sintientes y sujetos de derecho.

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PEMPA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Justicia de Mendoza dictó una resolución considerada un precedente en materia de derecho animal al reconocer a las yeguas "Dulce" y "Batata" como seres sintientes y sujetos de derecho, en el marco de una causa por faena clandestina de equinos en Corralitos, Guaymallén.

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El fallo se produjo en un juicio abreviado luego de una investigación que meses atrás permitió el rescate de 19 caballos y concluyó con la condena de uno de los imputados, quien recibió una pena de cumplimiento efectivo por los hechos.

Además de la condena, la sentencia dispuso la inhabilitación por dos años para la tenencia y el manejo de animales, el decomiso definitivo de las dos yeguas y su custodia permanente a cargo de la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA).

dulce y batata
Las yeguas quedaron al resguardo de la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos.

Las yeguas quedaron al resguardo de la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos.

Según lo informado por la organización protectora, el condenado intentó esconder a "Dulce" y "Batata" en un predio vecino cuando advirtió la llegada de la Policía. Sin embargo, los animales fueron encontrados, rescatados y puestos bajo resguardo.

PEMPA celebró el fallo

Desde PEMPA celebraron la resolución y destacaron el valor histórico del fallo: "Este lunes 22 de junio quedará grabado en nuestros corazones y en la historia de Mendoza para siempre. Dulce y Batata ya no son invisibles, su historia ya recorre el mundo entero", expresaron a través de sus redes sociales.

La organización también agradeció el trabajo de su equipo jurídico, en especial el del abogado y cofundador Jerónimo Allende, por el acompañamiento durante todo el proceso judicial. "Hoy, Mendoza tiene dos animales no humanos más, reconocidos como seres sintientes y sujetos de derecho", señalaron.

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Por su parte, Allende remarcó que el alcance de la resolución va mucho más allá de la condena penal. "No solamente obtuvimos una condena, un decomiso y una inhabilitación. Dulce y Batata fueron reconocidas judicialmente como seres sintientes y sujetos de derecho. Ese es el verdadero mensaje que deja esta resolución", afirmó.

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