Actualizan a $12,5 millones la recompensa por un abogado desaparecido y piden información a Google

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza actualizó la recompensa que ofrece a quien aporte información para poder dar con el paradero del abogado del Poder Judicial que fue visto por última vez el 27 de enero de 2023 .

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Ahora, la cifra ofrecida oficialmente por información sobre Nataniel Ricardo Guzmán (41) asciende a la suma de $12.500.000.

Según datos que se encuentran en el expediente judicial que tramita la Fiscalía de Homicidios, la expareja del abogado nacido en Jujuy y con residencia en Mendoza, denunció que Guzmán mantuvo comunicación vía WhatsApp el día de la desaparición a las 13:36 y dijo que el hombre se había vuelto de la localidad balnearia de Mar de Ajó (Buenos Aires) luego de una discusión.

Por otra parte, por información de la empresa Claro, se pudo saber por los últimos registros que se comunicó el 2 de febrero de 2023 a las 19:40, y esa comunicación fue registrada por una antena ubicada en Canota (localidad de Villavicencio, Las Heras).

A pedido de los abogados de la madre de Guzmán, la Fiscalía ha enviado un oficio a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

La nota es para que se informe sobre el estado de trámite del requerimiento a la empresa Google LLC con la idea de conocer el contenido de una cuenta de correo electrónico y de un teléfono celular.

También se ha remitido un oficio a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Obra Social OSEP a fin de que se remita a la fiscalía la información solicitada el 24 de abril de 2026.

Detalles de la recompensa

El pago de la recompensa ofrecida estará supeditado a la calidad de los datos aportados y a que colaboren con la aparición del abogado, circunstancia que deberá ser certificada por la autoridad fiscal o judicial interviniente.

En ese marco, quien tenga datos de interés deberá comunicarlos a la Dirección de Investigaciones a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800-222-7627 o 2613857138, o bien a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional a los teléfonos 348-7844, 3487845 o 3487846. También es posible escribir al correo electrónico [email protected].

El mencionado monto ofrecido en la actualidad es de $12.500.000 (doce millones quinientos mil pesos), equivalentes a 25.000 Unidades Fiscales (UF).