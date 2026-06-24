Buscan a un hombre de 36 años desaparecido desde principios de junio en Las Heras

Alejandro Taini fue visto por última vez el 5 de junio en las inmediaciones de la Comisaría 56 de Las Heras. El hombre, de 36 años y en situación de calle, suele frecuentar Guaymallén y Las Heras. Piden comunicarse al 911 ante cualquier información sobre su paradero.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza difundió un pedido de averiguación de paradero para dar con Alejandro Taini, de 36 años, quien fue visto por última vez el pasado 5 de junio en las inmediaciones de la Comisaría 56 de Las Heras.

De acuerdo con la información oficial, el hombre se encuentra en situación de calle y suele frecuentar los departamentos de Las Heras y Guaymallén.

Según detallaron desde la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, Taini mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña y cabello castaño oscuro. No presenta señas particulares.

Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón del mismo color y zapatillas negras.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o tenga contacto con él se comunique de manera inmediata con el 911.