24 de junio de 2026 - 08:26

Un incendio redujo a cenizas dos casas en un asentamiento de Las Heras

El siniestro ocurrió el martes por la noche en el asentamiento 5 Mil Lotes. Un hombre resultó afectado por una leve intoxicación con monóxido de carbono.

Bomberos de Mendoza. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Bomberos de Mendoza. Imagen ilustrativa. 

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Por Redacción Policiales

Un importante incendio provocó pérdidas totales en dos viviendas del asentamiento 5 Mil Lotes, en Las Heras, durante la noche del martes.

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Fuentes policiales informaron que el siniestro se registró cerca de las 20.15 de ayer en la intersección de las calles México y Resistencia. Un llamado al 911 alertó sobre un incendio de grandes dimensiones, por lo que de inmediato se desplazaron efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias, que trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a otras construcciones de la zona.

Al arribar, los rescatistas constataron que una vivienda precaria estaba completamente envuelta en llamas y que el fuego ya avanzaba hacia una propiedad colindante.

Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Las Heras realizaron intensas tareas de extinción y lograron controlar el foco ígneo, aunque no pudieron evitar que ambas casas sufrieran daños totales.

Durante el operativo, uno de los propietarios resultó afectado por una leve intoxicación con monóxido de carbono. Fue asistido por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que tras evaluarlo le otorgó el alta médica en el lugar.

Investigan las causas del incendio.

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