Quién era Francesca Valentino, la mujer que murió tras el incendio en el hotel de Bayahíbe

Lo que había comenzado como un viaje para reencontrarse con amigos, familiares y los lugares que habían cambiado su vida terminó en tragedia.

Impactante incendio en un hotel de República Dominicana: confirman que había mendocinos alojados

Francesca Valentino, una ciudadana italiana de 46 años, murió luego de inhalar humo durante el incendio que el viernes pasado destruyó parte del complejo turístico Viva Dominicus Beach by Wyndham, en Bayahíbe, República Dominicana. Se trata del principal destino turístico del Caribe que, en los primeros cinco meses del año, recibió unos 5,6 millones de visitantes.

La mujer italiana había regresado a la isla caribeña para pasar unas vacaciones junto a su esposo, sus dos hijas de 4 y 10 años, otros familiares y amigos.

Francesca Valentino, la mujer italiana que murió tras el incendio del hotel en Bayahíbe, República Dominicana

Francesca Valentino, la mujer italiana que murió tras el incendio del hotel en Bayahíbe, República Dominicana

Sin embargo, quedó atrapada en medio de la emergencia que obligó a evacuar a unas 1.700 personas -entre ellas, un centenar con nacionalidad argentina- cuando un incendio se propagó rápidamente por el resort.

Según los informes oficiales, Valentino logró salir de las instalaciones y llegar hasta la playa junto con el resto de los huéspedes evacuados.

Allí sufrió una severa crisis respiratoria provocada por la inhalación de monóxido de carbono y una gran cantidad de humo. Minutos después perdió el conocimiento y fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde falleció.

El siniestro se desató en el área de recepción del hotel durante la mañana del viernes y se expandió con rapidez debido a los techos de palma y a las condiciones climáticas con fuertes ráfagas de viento.

La enorme columna de humo provocó escenas de desesperación entre turistas y trabajadores, muchos de los cuales corrieron hacia la playa para ponerse a salvo.

"Enviamos nuestras condolencias a la familia", dijo la empresa Wyndham Hotels & Resorts en un comunicado.

La historia de la ciudadana italiana que falleció tras el incendio en Bayahíbe

Francesca Valentino era oriunda de Caserta, en el sur de Italia, cerca de Nápoles. Durante años trabajó como bailarina y profesora de danza, profesión que la llevó a abrir una escuela propia en Roma.

Su historia dio un giro en 2014, cuando decidió viajar a República Dominicana para visitar a su hermano Davide Valentino, quien se había instalado en Bayahíbe tras dejar atrás su vida en Italia para emprender un negocio turístico.

Embed Aerial view of the massive fire that engulfed the Viva Dominicus Beach Resort in the Dominican Republic https://t.co/tQ5tvuIrqE pic.twitter.com/Ck5MkofhFN — TaraBull (@TaraBull) June 20, 2026

Lo que iba a ser una estadía temporal terminó transformándose en una nueva vida. En la isla conoció al hombre que se convertiría en su esposo y formó una familia. La pareja tuvo dos hijas y permaneció varios años en República Dominicana antes de regresar a Italia en 2020.

La experiencia de abandonar Europa para comenzar de cero en el Caribe llamó la atención de los medios italianos.

Francesca Valentino, la mujer italiana que murió tras el incendio del hotel en Bayahíbe, República Dominicana Francesca Valentino, la mujer italiana que murió tras el incendio del hotel en Bayahíbe, República Dominicana Web

En 2018 participó en el programa televisivo italiano "Mollo tutto e cambio vita" ("Lo dejo todo y cambio mi vida", en la cadena Sky Uno), donde relató cómo había encontrado una nueva oportunidad lejos de su país natal.

Unos 100 argentinos afectados por el incendio en Bayahíbe

La Cancillería Argentina confirmó que más de 100 ciudadanos argentinos resultaron afectados por el incendio registrado en el resort de Bayahíbe, en República Dominicana, y activó un operativo de asistencia a través de la Embajada y el consulado argentino en ese país.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la representación diplomática argentina mantiene contacto permanente con las autoridades dominicanas para brindar apoyo a los viajeros que perdieron documentación, equipaje y pertenencias personales como consecuencia del siniestro.

En ese marco, la Sección Consular se encuentra coordinando la emisión de documentación de viaje de emergencia para aquellos turistas que la requieran, con el objetivo de garantizar su regreso al país o la continuidad de sus itinerarios.