Incendio en un taller mecánico de San Martín: más de 15 vehículos estaban en el interior y dos se quemaron

Un incendio registrado durante las primeras horas de la madrugada de este miércoles movilizó a varias dotaciones de bomberos en Palmira (San Martín) , luego de que el fuego afectara un galpón que funcionaba como taller mecánico y cocheras, donde había más de 15 vehículos guardados.

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El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre avenida Libertador al 1400, junto al supermercado Átomo, en la ciudad de Palmira. Según la información preliminar, las llamas se habrían iniciado o se concentraron en un sector ubicado detrás de una vivienda, donde funcionaría un taller mecánico.

Como consecuencia del incendio, dos vehículos resultaron dañados por el fuego , mientras que el resto pudo ser preservado gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia. No se registraron personas lesionadas.

Oficialmente se informó que los vehículos dañados fueron un auto Nissan Kicks y un motorhome Mercedes-Benz Sprinter. Además se indicó que las llamas también provocaron daños en la estructura de material y en el techo de chapa del inmueble.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios de General San Martín, Bomberos Voluntarios de Los Barriales y Bomberos de la Policía de Mendoza , quienes trabajaron durante varias horas para controlar el foco ígneo, evitar su propagación y realizar las tareas de enfriamiento del lugar.

De manera extraoficial trascendió que la vivienda lindera no sufrió daños de consideración, ya que el fuego se concentró principalmente en el sector donde estaban estacionados los vehículos y funcionaba el taller.

Tensión tras el operativo

Una vez finalizadas las tareas de extinción, se vivieron momentos de tensión entre algunos vecinos y parte del personal que intervino en el operativo. Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, los reclamos estuvieron dirigidos a la demora en el arribo de una de las dotaciones convocadas, situación que derivó en discusiones en el lugar.

Desde los organismos intervinientes aclararon que ese episodio ocurrió una vez controlado el incendio y no guarda relación con las causas que originaron el siniestro ni con el desarrollo del combate del fuego.

Investigan el origen del incendio

Por el momento, las causas que dieron inicio al incendio no han sido determinadas y serán materia de investigación. Los peritajes buscarán establecer cómo se originó el fuego y si existió algún desperfecto eléctrico, falla mecánica u otra circunstancia que haya desencadenado el siniestro.

Aunque los daños materiales fueron importantes en los dos vehículos alcanzados por las llamas, el hecho no dejó víctimas ni personas heridas, uno de los aspectos más destacados del operativo. La rápida respuesta de las distintas dotaciones permitió evitar que el incendio se extendiera al resto de los automóviles o a la vivienda contigua.