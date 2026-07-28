28 de julio de 2026 - 13:22

Imputaron a un tatuador de Junín por un presunto abuso sexual agravado contra una joven de 21 años

La causa investiga un hecho que habría ocurrido en febrero de 2022 en un estudio de tatuajes del departamento. El acusado, de 33 años, permanece detenido y la Fiscalía solicitó la prisión preventiva.

Imputaron a un tatuador de Junín por un presunto abuso sexual agravado contra una joven de 21 años. (Imagen ilustrativa)&nbsp;

Imputaron a un tatuador de Junín por un presunto abuso sexual agravado contra una joven de 21 años. (Imagen ilustrativa) 

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Por Enrique Pfaab

Un hombre de 33 años, oriundo de Junín, fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud de la víctima, en el marco de una investigación por un presunto ataque sexual denunciado por una joven de 21 años. El acusado permanece detenido mientras la Justicia avanza con la causa y analiza el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.

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De acuerdo con la información judicial, el episodio investigado se habría producido en febrero de 2022, en un estudio de tatuajes del departamento. Según la denuncia, la joven concurrió al lugar porque se trataba de su tatuador de confianza y había acordado realizarse un tatuaje en uno de sus senos, procedimiento que, de acuerdo con su relato, transcurrió sin inconvenientes.

Siempre según la investigación, una vez finalizado ese trabajo, el tatuador le habría propuesto tomar un molde de la zona pélvica con el argumento de que estaba desarrollando diseños destinados a cubrir cicatrices de cesáreas. Posteriormente, le habría explicado que realizaría pequeños puntos simulando lunares para "sensibilizar" el área, aunque finalmente le tatuó un diseño tipo mandala en la zona de la vulva.

La denuncia sostiene que, durante ese procedimiento, la joven manifestó su voluntad de que el tatuador se detuviera. Sin embargo, el hombre le habría colocado un film protector sobre la zona íntima y, en ese contexto, le habría introducido los dedos en la vagina sin su consentimiento.

Las fuentes consultadas indicaron que, tras abandonar el estudio, la mujer llamó a un familiar para contarle lo que, según afirmó, había ocurrido. No obstante, la denuncia penal recién fue presentada en diciembre de 2022, luego de que otro integrante de su familia encontrara un escrito en el que la joven relataba el episodio.

La investigación continuó durante 2023, cuando el sospechoso fue citado a declarar. Finalmente, el fiscal Federico Bergamín ordenó su detención en junio de este año y avanzó con la imputación por un delito cuya escala penal prevé penas de prisión efectiva.

Como parte de las medidas incorporadas al expediente, las pericias psicológicas practicadas a la denunciante concluyeron, según fuentes judiciales, que su relato no presentaba indicadores de fabulaciones.

Además, la causa incorporó un mensaje que, presuntamente, el acusado le habría enviado a la joven después del episodio investigado y que dice: "Disculpá lo de recién. No volverá a pasar".

La investigación continúa en etapa de instrucción y será la Justicia la que determine, con el avance del proceso y la producción de la prueba correspondiente, la responsabilidad penal del imputado. Mientras tanto, el acusado permanece alojado en un establecimiento penitenciario a la espera de que se resuelva su situación procesal.

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