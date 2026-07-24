Tercera edición, cada vez más grande: Chocolate Entre Viñas vuelve a Junín con degustaciones, concurso de alfajores y actividades para todos

El chocolate artesanal y el vino volverán a encontrarse en Junín en una propuesta que, en apenas dos ediciones, logró instalarse en el calendario invernal del Este mendocino. El próximo sábado 9 de agosto, la explanada municipal será escenario de una nueva edición de Chocolate Entre Viñas , un evento que reunirá a chocolateros, bodegas, emprendedores y artesanos, con una agenda de actividades pensada para toda la familia.

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La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Junín junto con el espacio gastronómico-cultural Alma Retamo y Tardes de Feria, busca poner en valor la producción local y ofrecer una experiencia que combina sabores, capacitación y entretenimiento.

Entre las propuestas anunciadas figuran la presencia de productores chocolateros, degustaciones especiales en el marco de la Semana del Bonarda , una cata de chocolates, clases magistrales, un concurso de alfajores, además de stands de artesanos, emprendedores y bodegas de la región.

La convocatoria comenzará durante la tarde y tendrá como eje la producción artesanal, con el objetivo de acercar al público a quienes elaboran chocolates, alfajores y otros productos regionales.

La edición de este año llega después del crecimiento que mostró el encuentro en 2025, cuando la segunda realización convocó a 18 chocolateros, alrededor de 70 artesanos, cinco food trucks y una importante cantidad de visitantes que colmaron el centro cívico de Junín. El movimiento también benefició a los comercios de la zona y terminó de consolidar a Chocolate Entre Viñas como una de las propuestas invernales del departamento.

Un evento que nació después de una estafa

Detrás de Chocolate Entre Viñas hay una historia poco conocida. La idea surgió luego de que un grupo de chocolateros mendocinos fuera víctima, en 2023, de una presunta empresa organizadora de eventos que les cobró importantes sumas de dinero para participar de una exposición que nunca se realizó.

Aquella experiencia motivó a la chocolatera Sandra Agüero, integrante de Alma Retamo, a impulsar un encuentro pensado "de chocolateros para chocolateros", con el acompañamiento del municipio de Junín. La propuesta encontró rápidamente respaldo y en agosto de 2024 tuvo su primera edición, que luego creció de manera significativa al año siguiente.

Según relató Agüero en una entrevista con Los Andes durante la edición pasada, la intención fue crear un evento gastronómico y cultural que fuera más allá de una feria comercial, incorporando actividades formativas, espectáculos y espacios de encuentro entre productores y visitantes.

Chocolate entre viñas: segundo año exitoso de un fenómeno que crece (Gentileza Prensa Municipalidad de Junín)

Chocolate y Bonarda

Una de las particularidades de la edición 2026 será su articulación con la Semana del Bonarda, por lo que el programa incluirá degustaciones donde el chocolate artesanal podrá maridarse con vinos elaborados con la cepa emblemática del Este mendocino.

La combinación no es casual. Los organizadores sostienen que el perfil aromático y la estructura de muchos vinos Bonarda armonizan con distintos tipos de chocolates, especialmente aquellos con mayor porcentaje de cacao, lo que convierte al evento en una oportunidad para difundir tanto la producción vitivinícola como la chocolatera de la región.

Concurso de alfajores y clases magistrales

Además de las degustaciones, uno de los atractivos será el concurso de alfajores, destinado a destacar la calidad de las elaboraciones artesanales.

La programación también prevé una cata guiada de chocolates y una master class orientada tanto a aficionados como a quienes buscan perfeccionar técnicas de elaboración.

A ello se sumarán los tradicionales puestos de emprendedores y artesanos, junto con la participación de bodegas locales que ofrecerán sus etiquetas a los visitantes.

Una propuesta que busca consolidarse

Desde su nacimiento, Chocolate Entre Viñas apunta a transformarse en un evento de referencia para el invierno mendocino. La convocatoria no solo promueve el consumo de productos regionales, sino que también genera un espacio para que pequeños productores puedan mostrar sus elaboraciones y establecer contacto directo con el público.

Con una fórmula que combina gastronomía, producción local y actividades culturales, la organización apuesta a repetir el éxito de las ediciones anteriores y seguir posicionando a Junín como uno de los destinos del Este provincial para disfrutar de propuestas vinculadas al vino y la gastronomía durante la temporada invernal.