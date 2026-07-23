23 de julio de 2026 - 21:15

Cifra récord: más de 1.400.000 turistas visitaron Argentina en el primer semestre de 2026

El Gobierno destacó que casi la mitad de los visitantes llegaron desde países no limítrofes y atribuyó el crecimiento a la mayor conectividad aérea, la flexibilización de visados y la promoción internacional.

Cifra récord: más de 1.400.000 turistas visitaron Argentina en el primer semestre de 2026

Cifra récord: más de 1.400.000 turistas visitaron Argentina en el primer semestre de 2026

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Por Redacción Sociedad

El primer semestre del año dejó un récord histórico de turistas de países no limítrofes que ingresaron al país. Entre enero y junio se registraron 1.434.001 visitantes, siendo el mejor registro de los últimos 25 años.

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La cifra superó el máximo logrado en 2019 el cual fue 3.115.089 turistas extranjeros. Cerca de la mitad no llegó de naciones limítrofes.

“Este resultado es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei”, aseguró el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Además, el funcionario argumentó que “abrir la Argentina al mundo, los cielos abiertos, la estabilidad, la seguridad, la facilitación de visados y la promoción turística que llevamos adelante con el Inprotur en los principales mercados internacionales hicieron posible este récord”.

El gobierno atribuyó la llegada de turistas a una mayor conectividad aérea, flexibilización de visados y promoción internacional.

El gobierno atribuyó la llegada de turistas a una mayor conectividad aérea, flexibilización de visados y promoción internacional.

Más conectividad, más turistas, más empleo, más divisas y más oportunidades para la Argentina”, señaló Scioli.

En este contexto, Scioli sostuvo la importancia que tiene darle continuidad al fortalecimiento de la conectividad internacional, afirmando que “la Argentina se ha instalado como un destino valioso y de calidad. Sobre esto vamos a crecer cada vez más”.

En consecuencia, fue quien recientemente encabezó el anuncio de una nueva ruta aérea estacional de GOL Airlines, la cual conectará San Pablo con El Calafate y Ushuaia entre los meses de noviembre y marzo, con el claro objetivo de que cada vez sean más los turistas brasileños que lleguen a la Patagonia.

Bariloche lidera los destinos de invierno

En este camino, el crecimiento del turismo receptivo muestra el desarrollo de la temporada invernal donde Bariloche se presenta como una de las ciudades con más turistas. El dato surge de un relevamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que indica que la ciudad tiene una ocupación del 85 %, seguida por Malargüe con el 80% y Tierra del Fuego con cerca del 70 %.

Bariloche, entre los lugares más elegidos por turistas en temporada invernal.

Bariloche, entre los lugares más elegidos por turistas en temporada invernal.

Por último, señalan que las inversiones en infraestructura, nuevos medios de elevación, ampliación de servicios y sistemas de producción de nieve fortalecen a los principales centros invernales del país durante la temporada con plena actividad, elevando la oferta turística nacional.

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