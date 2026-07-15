Postales, pasión futbolera y viaje en bus: la fórmula ideal para vivir Buenos Aires en vacaciones

Desde el recorrido estratégico del City Bus y el emblema del Obelisco hasta la mística de la Experiencia River de Andesmar, la capital del país propone un viaje que se empieza a disfrutar a bordo con asientos individuales y conexión satelital gratis.

Para quienes buscan un viaje vibrante, lleno de cultura, historia y entretenimiento, la Ciudad de Buenos Aires se presenta como la opción ideal para disfrutar al máximo durante las vacaciones. La experiencia de recorrer la capital se potencia desde el primer momento, combinando una propuesta turística fascinante con el traslado de primer nivel que solo una empresa líder puede ofrecer.

Postales urbanas y pasión futbolera Los visitantes pueden disfrutar del recorrido estratégico del City Bus y el emblema del Obelisco hasta la mística de la Experiencia River de Andesmar. El itinerario comienza con un recorrido a bordo del City Bus Buenos Aires, una alternativa perfecta para descubrir los rincones más emblemáticos de la ciudad de una manera cómoda y con una perspectiva única.

El circuito permite apreciar la riqueza arquitectónica porteña, conectando directamente con puntos neurálgicos y cargados de historia, entre los que destaca el imponente e inconfundible Obelisco, el gran emblema nacional que domina el centro de la escena urbana.

Para los fanáticos del deporte y las grandes emociones, la propuesta suma un atractivo irresistible: la Experiencia River de Andesmar. Esta alternativa invita a sumergirse en la historia y la grandeza de uno de los clubes más importantes del continente, permitiendo recorrer sus instalaciones y revivir momentos gloriosos en un paseo diseñado para el disfrute de toda la familia.

Tecnología y comodidad en la ruta La aventura de viajar a la capital se complementa con los altos estándares de servicio a bordo de Andesmar que transforman el traslado en un beneficio en sí mismo. Las unidades están equipadas con tecnología de conectividad de vanguardia, ofreciendo acceso a Internet Satelital de forma totalmente gratuita durante todo el trayecto, lo que permite a los pasajeros mantenerse comunicados, trabajar o entretenerse sin interrupciones.