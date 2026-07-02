Vacaciones en Mendoza: paseos urbanos y el máximo confort para viajar y disfrutar este invierno

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Mendoza se prepara para recibir a viajeros de todo el país con una oferta que combina paisajes nevados, gastronomía de primer nivel y una infraestructura pensada para el disfrute absoluto.

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La provincia se consolida como el destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en experiencias únicas, facilitando cada etapa del viaje para que la única preocupación sea qué visitar primero.

Uno de los grandes atractivos para esta temporada es la comodidad logística que ofrece la provincia. Al planificar la llegada, el Hotel Fuente Mayor, ubicado estratégicamente en la Terminal de Ómnibus, se presenta como la opción perfecta para optimizar el tiempo.

Esta alternativa permite a los visitantes viajar en bus y arribar de manera directa a la ciudad, eliminando traslados complejos y conectando inmediatamente con el pulso urbano de Mendoza. Desde allí, el abanico de actividades se abre de forma accesible para todos los perfiles de turistas.

Esta alternativa permite a los visitantes viajar en bus y arribar de manera directa a la ciudad.

Para descubrir los rincones más emblemáticos de la ciudad, el City Bus Mendoza es un imperdible de la agenda invernal. Este servicio permite recorrer los puntos históricos, plazas y parques principales con una perspectiva única y dinámica.

Es una de las experiencias más recomendadas para optimizar el recorrido urbano, ideal tanto para quienes visitan la provincia por primera vez como para aquellos que desean redescubrir sus encantos culturales.

Es una de las experiencias locales más recomendadas para optimizar el recorrido urbano, ideal tanto para quienes visitan la provincia por primera vez como para aquellos que desean redescubrir sus encantos culturales y arquitectónicos de manera cómoda y entretenida. Y para disfrutar del recorrido calentito durante el tour por la ciudad, desde el City Bus te dan una mantita para abrigarte durante el viaje.

Con Andesmar viajás a Mendoza con el máximo confort e importantes beneficios

Para que la experiencia turística sea completa desde el primer momento, el trayecto hacia este destino cuenta con ventajas exclusivas que transforman el traslado en parte del disfrute. Los viajeros pueden acceder a unidades equipadas con asientos premium, individuales y reclinables, diseñados para garantizar un descanso reparador durante el camino.

Además, viajando con Andesmar, el entretenimiento y la productividad están asegurados gracias al servicio de Internet Satelital gratuito a bordo en todas las unidades, permitiendo mantener la conectividad en cualquier tramo de la ruta.

Para facilitar la planificación familiar, la empresa ofrece opciones de financiación muy atractivas con diferentes entidades bancarias. Entre los beneficios disponibles, se destacan las alternativas de Tarjeta Naranja X, que ofrece 6 cuotas sin interés junto a un 10% de descuento.

Por su parte, Banco Galicia permite financiar hasta en 9 cuotas sin interés, mientras que Banco Nación brinda opciones de 3, 6 y 12 cuotas sin interés. Finalmente, quienes operen con Banco Columbia o Banco Provincia tienen acceso a 6 cuotas sin interés (sumando también la opción de 4 pagos en este último), y Banco Cabal ofrece un plan de 3 cuotas sin interés. Una propuesta integral para que Mendoza esté más cerca que nunca estas vacaciones.