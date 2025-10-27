Andesmar se suma al Cyber Monday con descuentos exclusivos en pasajes y viajes por Argentina y Chile

El Cyber Monday es una oportunidad ideal para quienes ya están planificando sus vacaciones de verano y quieren ahorrar en pasajes de bus con Andesmar para descansar en los mejores destinos turísticos de Argentina . Desde la empresa anticiparon que habrá precios especiales a Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Merlo y Bariloche, además de los paquetes internacionales a Santiago.

Durante el 3, 4 y 5 de noviembre, las ofertas estarán disponibles únicamente en la web oficial de Andesmar , y serán válidas para viajar hasta el 28 de febrero de 2026.

Comprar durante el evento no solo permite conseguir precios más bajos, sino también asegurar los viajes con anticipación, algo clave en una temporada donde la demanda crece semana a semana.

Desde la empresa anticiparon que habrá precios especiales a destinos como Mar del Plata.

El Cyber Monday es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y se ha consolidado como una de las fechas más esperadas por los consumidores. En su última edición, superó los 80 mil millones de pesos en ventas, con millones de usuarios que aprovecharon las promociones online.

En este contexto, Andesmar refuerza su participación con una plataforma segura, confiable y de fácil navegación , que permite comprar pasajes en pocos pasos, comparar precios y elegir horarios y destinos con total comodidad.

Consejos para aprovechar al máximo el Cyber Monday

Los especialistas recomiendan suscribirse al sitio web y redes oficiales de Andesmar para recibir alertas sobre las mejores promociones durante los tres días del evento. También aconsejan ingresar únicamente a la página oficial y utilizar medios de pago electrónicos que ofrezcan beneficios adicionales, como cuotas sin interés o reintegros bancarios.

Durante el Cyber Monday 2025, Andesmar ofrecerá descuentos únicos, opciones de financiación y la posibilidad de planificar tus viajes de verano al mejor precio.

Una oportunidad para viajar más, gastar menos y hacerlo con la confianza de una empresa líder en transporte nacional e internacional.