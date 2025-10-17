Andesmar suma servicios para conectar San Juan con Argentina y Chile

Andesmar continúa reforzando su presencia en San Juan con nuevos servicios que conectan de manera directa con distintos puntos del país y la región. Ahora, los sanjuaninos pueden viajar diariamente a Buenos Aires o Chile , disfrutando de unidades 0 km , servicio Cama Ejecutivo y wifi gratuito a bordo.

Sin escalas de San Juan a Santiago de Chile: Andesmar suma un nuevo servicio directo entre las dos ciudades

La compañía también incorporó internet satelital Starlink , lo que permite a los pasajeros mantenerse conectados durante todo el viaje , ya sea para trabajar, estudiar o simplemente entretenerse.

Gustavo, encargado de la boletería de la Terminal de Ómnibus de San Juan , contó que la decisión de sumar estas rutas tiene que ver con la necesidad de atender una demanda de los usuarios de transporte: “Es premiar al pasajero que confía en Andesmar y nos elige día a día. Mucha gente pedía servicios directos a Buenos Aires y Chile , y hoy podemos ver la alegría de los clientes que lo hacen saber ”.

Según explicó, se trataba de un anhelo muy esperado por los sanjuaninos: “Hay muchos que necesitaban viajar de forma directa para estudiar, trabajar o pasear . Esto brinda seguridad, tranquilidad y comodidad . Vos le das todo al pasajero y se va feliz”.

El servicio directo a Santiago de Chile ha mostrado muy buenos resultados desde su lanzamiento. “Muchos viajan para visitar familiares, amigos o realizar compras , ya que encuentran precios convenientes. Incluso algunos lo han visto como una oportunidad para emprender proyectos personales ”, relató Gustavo.

El pasajero viaja de noche, descansa durante el viaje y ahorra en alojamiento.

Un dato a destacar es que Andesmar sumó el servicio nocturno de San Juan a Santiago. Así, el pasajero viaja de noche, descansa durante el viaje y ahorra en alojamiento. Las salidas desde la provincia Argentina son los lunes y jueves a las 19:00 hs.

San Juan también conecta con todo el norte argentino

Además de los servicios internacionales, Andesmar continúa reforzando su presencia en San Juan con nuevos destinos nacionales. Hoy los sanjuaninos pueden viajar de forma directa, diaria y también de noche hacia los principales puntos del norte argentino: Tucumán, Salta, Jujuy, La Quiaca, Santiago del Estero, Termas de Río Hondo y Corrientes.

Estos servicios se prestan con unidades 0 km y equipadas con tecnología de última generación, ofreciendo conectividad a bordo. Esta nueva red consolida a San Juan como un nodo estratégico dentro del transporte terrestre argentino, brindando más opciones para viajar por trabajo, estudio o turismo.

Atención cercana y personalizada con Andesmar

Gustavo subrayó que su trabajo es orientar y acompañar al pasajero: “Siempre con una sonrisa, tratando de indicar la combinación correcta. Incluso atendemos consultas por WhatsApp para que la gente llegue a la boletería con todo resuelto”.

Ya sea comprando en la boletería o en www.andesmar.com, los pasajeros eligen su destino por Argentina, y viajan con la mejor financiación: