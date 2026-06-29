Mendoza suma vuelos directos a Brasil en vacaciones: precios, días y cómo funciona la nueva ruta aérea

Por segundo invierno consecutivo , mendocinos y brasileños cuentan desde este fin de semana con una nueva alternativa para viajar sin escalas entre San Pablo (Brasil) y el aeropuerto El Plumerillo (Mendoza) . Y es que, al igual que el año pasado, la aerolínea brasileña Azul comenzó a operar la ruta directa con vuelos entre el aeropuerto mendocino y el aeropuerto de Viracopos , una de las principales puertas de entrada al estado de San Pablo .

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Se trata de una conexión estacional que estará vigente hasta el 2 de agosto y que, además de representar una nueva opción para quienes planean cruzar la frontera, tiene como objetivo atraer turistas brasileños a Mendoza durante la temporada de nieve , con el enoturismo y las experiencias gastronómicas como grandes atractivos.

La compañía inició sus operaciones el domingo 28 de junio con tres frecuencias semanales y una ocupación que, según las primeras estimaciones, llega con una demanda muy fuerte desde Brasil.

La programación contempla tres vuelos semanales entre ambos destinos y que se completarán los martes, viernes y domingos . La ruta conecta de manera directa Mendoza con Campinas , una ciudad ubicada a unos 100 kilómetros de la capital paulista y donde Azul tiene uno de sus principales centros de distribución de vuelos.

Los días de semana, desde Mendoza , los aviones despegan a las 13 y llegan a Campinas cerca de las 16.20 . Los domingos , la salida está prevista para las 17 y el arribo a las 20.15 .

En sentido contrario, los vuelos parten desde Brasil y aterrizan en Mendoza tras un recorrido de aproximadamente 3 horas y 50 minutos.

Qué aviones utiliza Azul para la ruta

En 2025, cuando Azul lanzó esta nueva ruta de forma inédita, operó el servicio con aeronaves Airbus A320neo configuradas para 174 pasajeros. Además, al igual que el año pasado, la intención de la aerolínea es completar unas 60 operaciones entre ambos destinos en este mes y algunos días de operatividad.

Azul 2 Mendoza suma vuelos directos a Brasil en vacaciones: precios, días y cómo funciona la nueva ruta aérea Gentileza

También se ha sumado -de forma estacional- la ruta San Pablo - Bariloche.

Azul es la aerolínea de Brasil que mayor cantidad de ciudades comprende y vincula, además de ser una de las compañías con mayor presencia en el mercado doméstico brasileño (la red conecta más de 150 destinos).

Cuánto cuesta viajar

Para quienes recién empiezan a planificar un viaje, el escenario es diferente al de los pasajeros que compraron con anticipación.

La mayor parte de la oferta inicial estuvo orientada al mercado brasileño y fue comercializada mediante Azul Viagens, la agencia de viajes propia de la compañía. Esto permitió vender paquetes completos que incluyen vuelo, hotel, traslados y actividades, especialmente pensados para turistas interesados en la nieve, las bodegas y la gastronomía mendocina.

En la actualidad todavía pueden encontrarse pasajes para viajar en forma individual, aunque los valores son considerablemente más altos que los que se ofrecían durante la etapa de preventa.

Azul 1 Mendoza suma vuelos directos a Brasil en vacaciones: precios, días y cómo funciona la nueva ruta aérea Gentileza

Según buscadores internacionales y simulaciones para la temporada, los vuelos directos entre Mendoza y Campinas muestran tarifas de referencia cercanas a los 450 o 500 dólares para viajes de ida y vuelta, aunque los precios pueden variar significativamente según la fecha elegida y la disponibilidad restante.

Una ruta que busca consolidarse

positiva tanto por la aerolínea como por las autoridades turísticas de la provincia, motivo por el cual la conexión volvió a formar parte de la programación de invierno. La compañía brasileña ya había apostado por Mendoza durante la temporada invernal de 2025 . La experiencia fue consideradatanto por la aerolínea como por las, motivo por el cual la conexión volvió a formar parte de la programación de invierno.

El año pasado, Azul inauguró por primera vez la ruta directa entre Campinas y Mendoza, también con tres frecuencias semanales y una programación especial orientada al turismo invernal.

Azul 5 Mendoza suma vuelos directos a Brasil en vacaciones: precios, días y cómo funciona la nueva ruta aérea Gentileza

Desde el Ente Mendoza Turismo (Emetur) destacaron la temporada pasada que Campinas representa una puerta de acceso estratégica a una región de más de 44 millones de habitantes.

Las autoridades también confirmaron el año pasado -en la presentación de la ruta- que los vuelos hacia destinos argentinos de invierno, especialmente Bariloche, habían alcanzado niveles de ocupación superiores al 90%. Ese antecedente fue precisamente uno de los factores que impulsó la incorporación de Mendoza dentro de la red estacional de la compañía.