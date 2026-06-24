Video: caos en un vuelo por una pareja alcoholizada que provocó una pelea y el hombre terminó golpeando a policías

Un vuelo de la aerolínea Ryanair que cubría la ruta entre Edimburgo y Palma de Mallorca se vio alterado por un violento incidente protagonizado por una pareja que, según testigos, viajaba bajo los efectos del alcohol.

"Evite la ruta": qué harán para que los cortes totales en el Acceso Este no provoquen caos

El episodio comenzó pocos minutos después del despegue, cuando ambos pasajeros iniciaron una fuerte discusión que derivó en agresiones y gritos, generando preocupación entre el resto de las personas a bordo.

La situación se agravó cuando la tripulación les informó que las autoridades los estarían esperando en el aeropuerto de destino. Según trascendió, el hombre reaccionó con mayor hostilidad y comenzó a increpar al personal de cabina.

́ ́ ́ Buenos Aires, 24 junio (NA) -- Un vuelo de la aerolínea Ryanair que unía las ciudades de Edimburgo y Palma de Mallorca se… pic.twitter.com/6qoc8fE6Af

Una vez que la aeronave aterrizó en Palma de Mallorca, efectivos policiales subieron al avión para proceder con la detención del pasajero. Sin embargo, el sospechoso se resistió y llegó a lanzar golpes de puño contra los agentes, quienes finalmente lograron reducirlo y trasladarlo.

Tras el incidente, el director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, reclamó públicamente que los aeropuertos apliquen restricciones más estrictas a la venta de bebidas alcohólicas durante las primeras horas del día.

Desde la compañía irlandesa señalaron que este tipo de episodios se repiten con frecuencia en sus vuelos europeos y propusieron limitar a dos las consumiciones por cliente. Además, anunciaron multas de 500 euros para los pasajeros que provoquen disturbios durante los viajes.