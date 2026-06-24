24 de junio de 2026 - 11:41

Video: caos en un vuelo por una pareja alcoholizada que provocó una pelea y el hombre terminó golpeando a policías

El incidente ocurrió en un vuelo entre Edimburgo y Palma de Mallorca. El hombre se resistió a ser detenido y agredió a los policías al aterrizar. Ryanair pidió limitar la venta de alcohol y anunció multas para quienes generen disturbios a bordo.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un vuelo de la aerolínea Ryanair que cubría la ruta entre Edimburgo y Palma de Mallorca se vio alterado por un violento incidente protagonizado por una pareja que, según testigos, viajaba bajo los efectos del alcohol.

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El episodio comenzó pocos minutos después del despegue, cuando ambos pasajeros iniciaron una fuerte discusión que derivó en agresiones y gritos, generando preocupación entre el resto de las personas a bordo.

La situación se agravó cuando la tripulación les informó que las autoridades los estarían esperando en el aeropuerto de destino. Según trascendió, el hombre reaccionó con mayor hostilidad y comenzó a increpar al personal de cabina.

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Una vez que la aeronave aterrizó en Palma de Mallorca, efectivos policiales subieron al avión para proceder con la detención del pasajero. Sin embargo, el sospechoso se resistió y llegó a lanzar golpes de puño contra los agentes, quienes finalmente lograron reducirlo y trasladarlo.

Tras el incidente, el director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, reclamó públicamente que los aeropuertos apliquen restricciones más estrictas a la venta de bebidas alcohólicas durante las primeras horas del día.

Desde la compañía irlandesa señalaron que este tipo de episodios se repiten con frecuencia en sus vuelos europeos y propusieron limitar a dos las consumiciones por cliente. Además, anunciaron multas de 500 euros para los pasajeros que provoquen disturbios durante los viajes.

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