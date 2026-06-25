Crisis en Flybondi: canceló todos sus vuelos de este jueves y enfrenta una denuncia penal de 350.000 afectados

La crisis de Flybondi ha alcanzado un punto crítico. Este jueves, la aerolínea low cost se vio obligada a cancelar los 11 vuelos que tenía previstos debido a que sus únicos tres aviones operativos quedaron en tierra, dejando a la compañía sin actividad por casi 24 horas. Según trascendió, la low cost ha reprogramado todos esos servicios que tenía previstos para este jueves y recién se reanudarían este viernes.

Esta parálisis total, que no se registraba desde la pandemia, profundiza un escenario de extrema fragilidad operativa y financiera.

Actualmente, la empresa cuenta con nueve aviones fuera de servicio , principalmente por problemas de mantenimiento y conflictos con los contratos de alquiler. La situación se ha agravado porque varias aeronaves enviadas al exterior para inspecciones técnicas no han podido regresar al país. A esto se sumaron inconvenientes recientes con el suministro de combustible por parte de YPF , derivado de retrasos en los pagos a proveedores.

La plataforma failbondi.fail , creada para reportar la operatoria diaria de Flybondi, detalló que tuvo 11 cancelaciones este jueves, mientras que sus competidoras en el mercado de cabotaje tuvieron más de 100 vuelos.

Así, mientras Aerolíneas Argentinas y JetSmart operaron con normalidad -ambas realizan 83 y 24 vuelos respectivamente este jueves-, las pantallas de los aeropuertos mostraron todos los servicios de Flybondi en rojo. Se estima que la actividad podría reanudarse recién este viernes a la madrugada con un vuelo hacia Bariloche.

Denuncia penal y miles de pasajeros afectados

La inestabilidad de la compañía ya se trasladó al plano judicial. Se ha presentado una denuncia penal que investiga presuntas irregularidades en la venta y prestación de servicios, fundamentada en los más de 2.500 vuelos cancelados y los 350.000 pasajeros afectados en los últimos meses.

Según datos de la consultora Adventus, la situación empeoró drásticamente en mayo, mes en el que casi la mitad de los vuelos programados fueron dados de baja. El abogado Lucas Bianco, uno de los impulsores de la presentación, busca determinar si existió dolo en la comercialización de pasajes que la empresa no estaba en condiciones de cumplir.

Conflicto laboral y cambios en la conducción

Al frente judicial se suma un reclamo de cientos de extrabajadores, quienes denuncian el incumplimiento en el pago de indemnizaciones y retiros voluntarios acordados en marzo. A través de un comunicado, los afectados señalaron que, tras meses de espera, la única respuesta de la empresa es que "no hay información" sobre los pagos adeudados.

Este desmoronamiento operativo ocurre tras cambios significativos en la estructura de la empresa. En junio de 2025, el fondo COC Global Enterprise, liderado por el empresario Leonardo Scatturice, tomó el control de la firma. Desde entonces, la conducción ha sido inestable: tanto el histórico CEO Mauricio Sana como su sucesora, Paz Lovisolo (quien duró apenas cuatro meses en el cargo), han dejado la compañía.