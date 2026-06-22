Estos ciudadanos recibirán asientos gratis y podrán llevar más líquidos en sus vuelos de 2026

Los nuevos escáneres CT permiten llevar hasta dos litros de líquidos en cabina, mientras que la normativa europea obliga a garantizar asientos familiares sin costes adicionales.

El transporte aéreo experimenta una transformación profunda este verano de 2026. Gracias a la instalación de escáneres de alta tecnología y a nuevas normativas de la Unión Europea, los ciudadanos podrán transportar más líquidos y acceder a servicios que antes tenían coste, como la asignación de asientos contiguos para menores y sus padres.

La implementación de escáneres CT (tomografía computarizada) en aeropuertos seleccionados es el cambio técnico más relevante. Estos dispositivos crean imágenes en tres dimensiones de alta resolución que identifican explosivos líquidos y sólidos sin necesidad de que el viajero abra su maleta. Esto permite que, en puntos como el Aeropuerto de Viena, se pueda viajar con hasta dos litros de líquido en lugar del histórico límite de 100 mililitros.

image ¿Qué cambia en los controles de seguridad con los nuevos escáneres? Además de la comodidad con los líquidos, los nuevos escáneres agilizan las filas de seguridad al no requerir que se retiren ordenadores portátiles, tabletas u otros dispositivos electrónicos del equipaje. Sin embargo, es fundamental que el viajero verifique las condiciones de su aeropuerto de origen y destino. El uso de esta tecnología es voluntario para los gestores aeroportuarios; mientras algunos han invertido millones en la actualización, otros mantienen los sistemas tradicionales y sus restricciones.

¿Qué derechos tienen los pasajeros sobre la asignación de asientos familiares? La Unión Europea ha fijado nuevas normas que refuerzan la posición del consumidor frente a las aerolíneas. Uno de los puntos clave es la obligación de que los menores de edad se sienten junto a sus padres sin que esto suponga un recargo económico por la reserva del asiento. Esta medida busca terminar con las tarifas adicionales que muchas compañías aplicaban por garantizar la unidad del núcleo familiar durante el vuelo.

image La transparencia en los precios también se vuelve obligatoria. Las empresas deben mostrar el coste final del billete incluyendo el equipaje de mano desde el inicio del proceso de compra. Aunque los suplementos por maletas de gran tamaño se mantienen, los usuarios ya no encontrarán cargos inesperados al final de la transacción. Además, se introduce el derecho a corregir errores tipográficos en el nombre del billete de forma gratuita y a recibir una copia impresa de la tarjeta de embarque en el mostrador tras el check-in online.

¿Cambian las compensaciones por retrasos en vuelos en 2026? Pese a estas mejoras en el trato al cliente, las políticas de indemnización por retrasos no han sufrido variaciones. Las compensaciones por demoras superiores a las tres horas, cuando la aerolínea es responsable, siguen oscilando entre los 250 y los 600 euros, dependiendo de la distancia del trayecto.