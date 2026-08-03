Viajar en bus para vivir los mejores shows de la cartelera de agosto

Agosto se perfila como un mes bisagra para viajar en bus para los espectáculos en vivo de gran escala. La artista española Rosalía encabeza la nómina internacional en medio de una gran polémica con su regreso a Buenos Aires, donde viene ofreciendo una serie de funciones en el Movistar Arena. La intérprete repasa sus mayores éxitos e integra sus más recientes producciones en una puesta en escena que promete alta convocatoria.

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En el mismo escenario de la capital del país, el fenómeno de la música regional mexicana Carín León desembarcará el 7 de agosto para presentar un repertorio vibrante que fusiona la tradición norteña con matices contemporáneos. Pocos días después, el 16 de agosto, el referente indiscutido de la salsa Rubén Blades ofrecerá un recorrido histórico por los grandes clásicos que marcaron a varias generaciones. Para cerrar la impronta internacional, el exponente urbano Arcángel se adueñará del recinto los días 28, 29 y 30 de agosto en tres veladas consecutivas cargadas de reggaetón y trap.

El rock nacional vivirá un reencuentro indispensable el 9 de agosto en el Movistar Arena, cuando David Lebón y Pedro Aznar coincidan sobre las tablas en un homenaje muy especial a la obra de Serú Girán, reviviendo el catálogo de una de las bandas más emblemáticas y queridas de la historia musical argentina.

El espíritu ricotero también se sentirá con fuerza en suelo mendocino. El sábado 8 de agosto, la fiesta mística de La Kermesse Redonda arribará al Auditorio Ángel Bustelo. La apertura de puertas está pactada para las 18 y el show comenzará a las 21, reservado para mayores de 18 años. Con exintegrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como Semilla Bucciarelli, Sergio Dawi y Tito Fargo, el encuentro revivirá las históricas misas a través de Articket.

Desde su impactante estreno el espectáculo, Soda Stereo ECOS ya lo vieron más de 300.000 personas y pasó por ciudades como Santiago de Chile, Mar del Plata, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Montevideo, Quito, Lima y Bogotá y en agosto llega a Mendoza.

Llega el viernes 21 de agosto, en el Arena Maipú Stadium. Quedan entradas disponibles en Ticketek.com.ar con beneficio exclusivo: clientes Tarjeta Mercado Pago 3 y 6 cuotas sin interés. Y boletería del Arena (solo en efectivo).

Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos nuevamente en el escenario, gracias a tecnología de vanguardia. La música en vivo del bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti, junto a un avatar realista del cantante Gustavo Cerati logran una experiencia inédita. Este espectáculo se logró gracias a un un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas que hacen posible una experiencia inédita.

Folklore y tradición en la escena local

Esa misma noche del sábado 8 de agosto, la propuesta mendocina sumará otra opción imperdible, pero en el terreno de las raíces folklóricas. A las 21:30, el dúo Campedrinos llegará al histórico Teatro Mendoza en el marco de su "Mate y Folklore Tour", desplegando su estilo característico de renovación dentro de la música tradicional. Las entradas para esta velada se encuentran disponibles en EntradaWeb y en la boletería de la sala de calle San Juan.

Viajar: Tu próximo destino, más cerca de lo que pensás

La planificación de estas vacaciones se vuelve aún más accesible gracias a las facilidades de Andesmar, pensadas para que el presupuesto no sea un freno. Hoy es posible diseñar la escapada perfecta aprovechando una financiación a medida que incluye desde opciones de 3, 4 y 6 cuotas sin interés, hasta planes extendidos de 9 y 12 meses con las principales entidades bancarias del país. Además, beneficios especiales como descuentos exclusivos con Tarjeta Naranja X o alternativas flexibles con Banco Galicia, Nación, Provincia, Columbia y Cabal, transforman la decisión de viajar en una oportunidad ideal para armar las valijas sin preocupaciones financieras.