El pronóstico de la Inteligencia Artificial para Argentina vs. Austria: ¿Se repite el acierto de ChatGPT?

La Selección Argentina quiere sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Luego del sólido debut con victoria por 3-0 ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni se mide este lunes ante Austria por la segunda fecha del Grupo J.
Tras el pronóstico correcto ante Argelia en el debut del Mundial 2026, ChatGPT volvió a analizar a la Selección Argentina. Cómo saldrá con Austria.
La Selección Argentina quiere sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Luego del sólido debut con victoria por 3-0 ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni se mide este lunes ante Austria por la segunda fecha del Grupo J.
En la previa del partido, un jugador inesperado acapara la atención de los hinchas: la Inteligencia Artificial. Tras haber vaticinado con total precisión el 3-0 contra Argelia, ChatGPT volvió a analizar los datos y lanzó su predicción para el duelo de la Scaloneta frente al exigente conjunto europeo.
Según el análisis avanzado de ChatGPT, la Albiceleste encadenará su segundo triunfo consecutivo, aunque el trámite será bastante más ajustado que en el debut. La Inteligencia Artificial pronosticó una victoria de Argentina por 2-1 sobre Austria.
A diferencia del primer partido, la IA prevé un escenario de mayor paridad debido al estilo de juego agresivo del rival y el contexto de la fase de grupos.
Para llegar a este resultado, el modelo de lenguaje evaluó las estadísticas de la primera jornada y las propuestas de juego de ambos entrenadores:
Las fortalezas de Argentina: La IA destacó la solidez defensiva del campeón del mundo, su capacidad para controlar los tiempos del partido y la alta eficacia en el área rival mostrada ante Argelia.
El peligro y la debilidad de Austria: El equipo europeo llega entonado tras vencer 3-1 a Jordania. Si bien mostró un ataque vertical peligroso, también evidenció serios problemas de retroceso y concedió espacios defensivos que la Scaloneta puede explotar.
En conclusión: Aunque Austria cuenta con las herramientas físicas y tácticas para incomodar y lastimar el arco argentino, la jerarquía individual y la experiencia de los dirigidos por Scaloni terminarán volcando la balanza para el definitivo 2-1.
El partido clave por el Grupo J se disputará este lunes 22 de junio desde las 14, donde Argentina buscará asegurar el pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo y validar, una vez más, el curioso pronóstico de la tecnología.