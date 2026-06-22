El pronóstico de la Inteligencia Artificial para Argentina vs. Austria: ¿Se repite el acierto de ChatGPT?

Tras el pronóstico correcto ante Argelia en el debut del Mundial 2026, ChatGPT volvió a analizar a la Selección Argentina . Cómo saldrá con Austria.

La Selección Argentina quiere sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Luego del sólido debut con victoria por 3-0 ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni se mide este lunes ante Austria por la segunda fecha del Grupo J.

En la previa del partido, un jugador inesperado acapara la atención de los hinchas: la Inteligencia Artificial. Tras haber vaticinado con total precisión el 3-0 contra Argelia, ChatGPT volvió a analizar los datos y lanzó su predicción para el duelo de la Scaloneta frente al exigente conjunto europeo.

image Tras predecir correctamente el marcador ante Argelia, ChatGPT volvió a analizar a la Scaloneta y se animó a dar un resultado exacto para la segunda fecha del Grupo J. Gentileza.. ¿Qué resultado predijo la IA para Argentina vs. Austria? Según el análisis avanzado de ChatGPT, la Albiceleste encadenará su segundo triunfo consecutivo, aunque el trámite será bastante más ajustado que en el debut. La Inteligencia Artificial pronosticó una victoria de Argentina por 2-1 sobre Austria.

A diferencia del primer partido, la IA prevé un escenario de mayor paridad debido al estilo de juego agresivo del rival y el contexto de la fase de grupos.

Los argumentos tácticos de ChatGPT para el partido Para llegar a este resultado, el modelo de lenguaje evaluó las estadísticas de la primera jornada y las propuestas de juego de ambos entrenadores: