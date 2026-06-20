20 de junio de 2026 - 12:43

La clasificación más cerca que nunca: cuál sería el 11 titular de la Selección Argentina contra Austria

A pocas horas del encuentro, Lionel Scaloni mantiene algunas dudas en los titulares, especialmente en defensa y ataque.

Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

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EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina afrontará este lunes un partido clave frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Tras el contundente triunfo conseguido en el debut, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará una nueva victoria que le permita sellar de manera anticipada su clasificación a los 16avos de final.

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Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Argentina llega con confianza tras un estreno contundente

El seleccionado nacional comenzó su participación en el torneo con una sólida actuación frente a Argelia. La gran figura de aquella jornada fue Lionel Messi, autor de tres goles en una actuación que volvió a colocarlo entre los nombres más importantes de la historia de los Mundiales.

Gracias a ese rendimiento, Argentina afrontará el compromiso ante Austria con la posibilidad de asegurar su continuidad en el certamen y dar un paso fundamental hacia los octavos de final.

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Dibu Martínez estará desde el arranque

Una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico durante los últimos días pasaba por el estado físico de Emiliano Martínez.

El arquero sufrió una lesión en uno de sus dedos antes del debut, aunque logró recuperarse a tiempo para disputar el encuentro frente a Argelia. Su evolución fue positiva y volverá a ocupar el arco argentino desde el inicio.

La principal duda aparece en el lateral izquierdo

La primera incógnita del equipo se encuentra en la defensa.

Nicolás Tagliafico ya trabaja con normalidad junto al resto del plantel después de superar sus molestias físicas y pelea por recuperar la titularidad. Sin embargo, Facundo Medina dejó una imagen muy positiva en el debut y continúa siendo una alternativa firme para integrar la formación inicial.

Por el sector derecho, la situación parece más clara. Gonzalo Montiel sufrió una lesión muscular y no estará disponible, por lo que Nahuel Molina ocupará ese lugar.

En la zaga central, todo indica que Lionel Scaloni mantendrá la dupla integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, una de las sociedades defensivas más consolidadas del seleccionado.

Lionel Scaloni

El mediocampo tendría a los habituales titulares

En la mitad de la cancha no se esperan demasiadas modificaciones.

Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister volverían a formar el trío principal elegido por Scaloni para controlar el juego y aportar equilibrio en ambas fases.

Por otra parte, Leandro Paredes ya dejó atrás un problema muscular y se encuentra nuevamente a disposición. Sin embargo, el mediocampista sumaría minutos desde el banco de suplentes para evitar riesgos físicos.

DLA (13)

La probable formación de Argentina

Con las dudas todavía por resolverse, la alineación que perfila Lionel Scaloni para enfrentar a Austria sería la siguiente:

La probable formación de Argentina ante Austria

  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico o Facundo Medina
  • Rodrigo De Paul
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Thiago Almada (o alguna variante táctica)
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez o Julián Álvarez
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