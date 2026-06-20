Alemania dio vuelta un partido duro y derrotó a Costa de Marfil

En uno de los partidos correspondientes al Grupo E, la selección de Alemania venció a su similar de Costa de Marfil por 2 a 1. Los tantos de los blancos fueron convertidos por Deniz Undav. Había abierto el marcador Franck Kessié. Los europeos sellaron su pase a la próxima fase.

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Entretenido fue el primer tiempo, que sostuvieron alemanes y marfileños. Antes de los dos minutos de juego, en la primera llegada a fondo de los europeos Harvertz estuvo cerca de abrir el marcador, pero falló.

Un momento del encuentro entre las selecciones de Alemania y Costa de Marfil. El equipo nacional alemán tuvo que sufrir para poder dar vuelta un resultado adverso.

En la réplica de Costa de Marfil, Dialló por izquierda protagonizó la primera llegada peligrosa del elenco africano. Luego al minuto su compañero Diomandé hizo trabajar a la zaga de los alemanes.

Por momentos el partido fue parejo, los africanos jugaron de igual a igual a los europeos.

Cuando se juntaban por la zona izquierda Diomandé y Bonny complicaron a la retaguardia de los alemanes.

A los 10’ en una de las más claras del equipo blanco, Kimmich le puso una pelota aérea a Havertz, que la aprovechó muy bien, pero que el arquero Fofaná neutralizó el mal en el momento justo.

En la réplica Singó disparó un bombazo, que pegó en la espalda de Brown y así se salvó Alemania de nuevo.

Cuando podía Diomandé por izquierda complicaba mucho a la última línea de la Mannschaft.

En una de las jugadas más claras de los europeos, Pavlovic habilitó a Misiala y el “Diez” de los albos disparó al palo izquierdo del golero africano, pero el balón se fue apenas desviado.

Alemania intentaba por izquierda con Brown Pavlovic y Nmecha, pero si bien generaron peligro, los africanos estaban muy atentos y fueron muy sólidos para repeler el peligro. El arquero Fofaná nuevamente estuvo a la altura.

Hasta que por fin apareció el gol que a estas alturas merecía Costa de Marfil y fue Franck Kessié quien quebró el cero a cero.

Luego del gol, Alemania tuvo que sufrir que su rival de turno se agigantara. Los africanos buscaron por todos lados el segundo tanto. El arquero germano le tapó un misil a Bonny. Minutos más tarde, Dialló dudó y se perdió otra oportunidad para los africanos.

Costa de Marfil, por lo realizado en el primer tiempo debió irse con un gol más a favor y esto le pesaría para sus pretensiones.

ohhh Mundial 2026. Los alemanes Joshua Kimmich y Felix Nmecha marcan al marfileño Yan Diomande. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

Alemania con oficio lo dio vuelta y ganó

En el complemento, Costa de Marfil salió con todo a buscar el gol necesario, para cerrar una actuación brillante.

Kessie y Oulai tuvieron dos oportunidades, que no supieron aprovechar.

Después, el "Once" europeo empezó nuevamente a comandar el partido, pero se encontró con una muralla naranja difícil de atravesar.

Al igual que el primer tiempo, Dialló siguió complicando por su sector.

Hasta que cerca de los 20 minutos, el DT de Alemania movió el banco, esta apuesta la supo aprovechar porque ingresó Deniz Undav, que sería pieza clave en la remontada del elenco teutón, porque cuando el partido llegaba a su epílogo, en momentos clave, metió dos goles de otro partido y dio el triunfo a los alemanes que pasaron a la próxima fase.

Costa de Marfil pecó en no concretar una de sus cinco llegadas claras, que tuvo frente al arco defendido por Manuel Neuer en la segunda etapa.

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