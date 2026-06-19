19 de junio de 2026 - 18:52

Turquía se mide con un Paraguay obligado a sumar por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones

MUNDIAL 2026. Paraguay necesita recuperarse de la derrota en el debut y se mide ante Turquia. Conocé todos los detalles del encuentro que arranca a las 00 del sábado.

En el San Francisco Bay Area Stadium, Turquía y Paraguay se verán las caras este sábado a las 00.00, por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026-&nbsp;

En el San Francisco Bay Area Stadium, Turquía y Paraguay se verán las caras este sábado a las 00.00, por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026- 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Gustavo Alfaro y Paraguay, quedaron sin margen de error, tras el debut fallido en el Mundial 2026, con goleada en contra ante Estados Unidos por 4-1.&nbsp;

Gustavo Alfaro y Paraguay, quedaron sin margen de error, tras el debut fallido en el Mundial 2026, con goleada en contra ante Estados Unidos por 4-1.

Como llega Paraguay al duelo con Turqu{ia por el Mundial 2026

Paraguay atraviesa la misma realidad. Fue goleado 4-1 por Estados Unidos en el debut y fue superado en todo sentido, en un encuentro en el que nunca estuvo en partido ante uno de los tres anfitriones. Con el objetivo de obtener un triunfo clave para seguir con vida, el entrenador Gustavo Alfaro tiene en mente algunas variantes en el armado del equipo.

La probable formación de Turquía vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.

La probable formación de Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Miguel Almirón; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.

Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 00.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Iván Barton (SAL)
  • VAR: Tatiana Guzmán (NIC)
  • Estadio: San Francisco Bay Area Stadium

Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

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