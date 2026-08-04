Maxi Salas agradeció a Independiente Rivadavia y criticó duramente a River: "Estoy enojado"

Después de perder a su capitán Sebastián Villa, Independiente Rivadavia se movió con rapidez y astucia para asegurarse un futbolista de la misma talla. Por eso, en las últimas horas logró abrochar el arribo de Maximiliano Salas, que este martes llegó a Mendoza para sumarse a la Lepra. El delantero brindó declaraciones, y fustigó a River Plate.

El Azul del Parque tenía un hueco importante para cubrir en la zona ofensiva, luego de la partida del extremo oriundo de Colombia a Boca Juniors. Si bien Salas no es de las mismas características, resulta otro nombre de mucho peso en el fútbol argentino que necesita relanzar su carrera y recuperar su mejor versión . Continuando con el paralelismo, la ilusión por el camino que está por comenzar es grande en el propio jugador, el cuerpo técnico, los hinchas y los dirigentes.

Así, resulta entendible el revuelo que se armó este martes en su aterrizaje en la provincia. Recién pisando Mendoza, el jugador enfrentó la requisitoria de los medios y lanzó una frase destinada al fanático Leproso: " Nunca dudé en venir a Independiente Rivadavia ", resaltó el atacante para enterrar las versiones que daban cuenta de una duda de su parte.

Luego, Salas aprovechó para contar que continuó entrenando en estas semanas donde no pudo estar a la par del grupo en River. " Con muchas ganas de jugar, estuve entrenando bien, nunca paramos ", advirtió. En ese sentido, también se mostró dispuesto a sumar minutos cuando el cuerpo técnico de Alfredo Berti lo requiera. "Si el técnico que dice estoy para jugar, juego. Cuando él diga ", lanzó.

La llegada del delantero ocurre un mes después de haber sido marginado junto con una decena de compañeros por la directiva de River Plate, por bajo rendimiento. Ante la difícil situación que atravesó por esos días, Maxi Salas reconoció que Independiente resulta una revancha personal que intentará aprovechar. "¿A vos qué te parece? Siempre hay revancha en el fútbol" , expresó.

Independiente Rivadavia logró quedarse con los servicios de un jugador muy interesante, que a principios de año despertó los suspiros de uno de los cuadros más grandes de la región. Su tarea y su ilusión, al igual que con Sebastián Villa, es recuperarlo y explotarlo positivamente. Hay material de sobra para lograrlo.

Maxi Salas fustigó a River Plate: "Estoy enojado, se nos trató muy mal"

Maxi Salas habló de lo que sintió al ser marginado en River Plate Gentileza.

Ya instalado en Mendoza, el delantero mantuvo una comunicación telefónica con Radio La Red, donde aprovechó para dar cuenta de la situación que atravesó en el Millonario. Allí, decidió criticar duramente a los dirigentes, y al entrenador. El único que se salvó de los dardos fue Leo Ponzio.

Entre otras cosas, Salas aseguró que no se sintió futbolista en los últimos tiempos. “En los últimos meses no me sentí jugador. Se tomó la decisión de apartar a algunos jugadores, no la comparto, porque más allá de futbolistas, somos personas", tiró. Luego, añadió: "Estoy enojado con River porque se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así".

Respecto a las formas en las cuales se le comunicó la determinación, el delantero lanzó: "Longoria nos llamó por teléfono y nos dijo que no teníamos que presentarnos. Me hubiera encantado que Coudet me lo dijera, pero tenemos que acatar órdenes de los de arriba", relató. Esta decisión decantó en entrenamientos en el predio de Cantilo, cambiándose en un conteiner. "Son las formas que te llevan a mostrar cómo son ellos. No está bueno estar encerrado en el container. Había que meterle la mejor onda, levantar a los compañeros, porque ante todos somos humanos. El único que fue es Leo Ponzio", sumó.