Final para el invicto de Independiente Rivadavia: fue derrota 2-1 ante Sarmiento

En un partido intenso y con momentos cambiantes, Sarmiento se impuso ante Independiente Rivadavia en Junín. El conjunto local aprovechó sus oportunidades y resistió el empuje de la Lepra, que buscó hasta el final un empate que no llegó. Ayala fue clave para sostener la ventaja en un encuentro marcado por la paridad.

La primera cuestión que quedó establecida con el arranque del encuentro fue la decisión mendocina de presionar sobre la salida local. En un contexto donde el viento influyó sobre los lanzamientos largos, el Azul buscó ser prolijo desde el traslado. Sin embargo, el partido presentó un escenario de mucha disputa, con ambos equipos intentando imponerse en la mitad de la cancha.

A los 13', una mano de Osella derivó en un tiro libre que Caramelo Martínez aprovechó al máximo. Colocó el balón por afuera de la barrera y lo incrustó sobre el primer palo de un Bolcatto que intentó reaccionar, pero no consiguió evitarlo. Y en la réplica, Ayala tapó lo que era el empate de la Lepra con una intervención clave para sostener la ventaja local.

Los dirigidos por Alfredo Berti comenzaron a controlar el ritmo y las acciones del duelo tras la desventaja. Sobre los 26', un centro al área local y un posterior cabezazo de Bucca dio en la mano de Salle y Echavarría no dudó: penal para Independiente Rivadavia. Fernández fue el encargado de ejecutar la sanción y el empate fue firmado en el rebote, tras la atajada en primera instancia de Ayala.

Enseguida, Fernández casi pone arriba en el marcador a la Lepra, tras un remate de media distancia que se fue apenas desviado. El equipo mendocino encontró espacios y empezó a inclinar el desarrollo del partido a partir de una mayor presencia ofensiva, aunque sin lograr traducir esa superioridad en nuevas ocasiones claras.

La ventaja para el local llegó tras un desacierto defensivo, donde Mavilla disputó un balón contra varios defensores azules (ayer de blanco) y, favorecido por los constantes rebotes, definió ante el achique de Bolcatto. Sarmiento volvió a ponerse arriba en un encuentro parejo, en el que cada error parecía tener un peso determinante.

El complemento arrancó con demasiadas imprecisiones. Más allá de que Berti movió el banco para intentar mayor peso ofensivo (mando a la cancha a Alex Arce), el encuentro no tuvo un claro dominador. El partido volvió a ser entretenido, pero sin control total por parte de ambos equipos. La intensidad se mantuvo, aunque la falta de precisión en los últimos metros impidió que aparecieran demasiadas oportunidades de gol.

Sarmiento mejoró su trabajo defensivo en el complemento y mucho le costó a Independiente Rivadavia prosperar en los metros finales del campo. El conjunto local cerró espacios, buscó reducir los riesgos y apostó a encontrar alguna contra que le permitiera liquidar el partido, aunque esa posibilidad no apareció con claridad.

El juego en Junín fue muy disputado y desde acciones de balón parado, ambos intentaron romper la diferencia en el marcador. Gentileza

Pasados los 20 minutos del complemento, la Lepra pareció dar un paso al frente y obligó a Ayala a intervenir en un puñado de situaciones. El arquero de Sarmiento se convirtió en una pieza fundamental para sostener la diferencia, mientras que el equipo de Junín se refugió cada vez más cerca de su área para intentar salir de contragolpe, aunque no lo consiguió casi nunca.

Con el correr de los minutos, Independiente Rivadavia acumuló hombres en ataque y empujó en busca del empate, pero se encontró con una defensa ordenada y con un rival que resistió hasta el final. Sarmiento terminó aferrándose a la ventaja conseguida y celebró un triunfo trabajado en un partido donde la efectividad y las intervenciones de sus protagonistas marcaron la diferencia.

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