Alex Arce se fue llorando y hubo preocupación: qué pasó realmente con el goleador de la Lepra

Tras marcar un golazo, el delantero de Independiente Rivadavia abandonó el campo entre lágrimas y despertó todo tipo de rumores. Fue sometido a estudios médicos y el club llevó tranquilidad: "Hay goleador para rato".

La dirigencia de Azul llevó tranquilidad a los simpatizantes al comunicar, a través de sus redes sociales, que el goleador Alex Arce se encuentra en buen estado de salud.

La imagen de Alex Arce retirándose entre lágrimas y con el rostro cubierto por su camiseta fue la que terminó marcando la noche en el Bautista Gargantini, más allá del gran triunfo de Independiente Rivadavia por 2 a 1 sobre Huracán.

El histórico goleador de la Lepra generó una enorme preocupación entre los hinchas y también entre sus propios compañeros. Apenas finalizado el encuentro comenzaron a multiplicarse las especulaciones: muchos interpretaron que el delantero paraguayo se despedía del club, en medio de los rumores sobre posibles ofertas para continuar su carrera en el exterior.

EL GOLEADOR PREOCUPA A LA LEPRA MENDOCINA: entre lágrimas, así se fue Álex Arce del campo de juego luego del triunfo de Independiente Rivadavia ante Huracán. pic.twitter.com/lDPurwLNhi — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026 Sin embargo, el motivo de su angustia fue otro Durante el segundo tiempo, Arce sufrió un fuerte choque de cabezas con un futbolista de Huracán. Si bien recibió atención médica y decidió continuar en el partido, el impacto obligó a que, una vez finalizado el encuentro, fuera evaluado por el cuerpo médico de Independiente Rivadavia.

Acompañado por su esposa y su hijo, el delantero permaneció varios minutos en el estadio antes de ser trasladado a una clínica, donde se le realizaron estudios por precaución. Los resultados llevaron tranquilidad: el goleador se encuentra en buen estado de salud y no presentó lesiones.

La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes Ramiro Gómez / Los Andes La propia institución fue la encargada de despejar cualquier duda. A través de sus redes sociales publicó una fotografía de Arce desde la habitación de la clínica, levantando el pulgar, junto a un mensaje que rápidamente tranquilizó a todo el pueblo azul: "Hay goleador para rato".