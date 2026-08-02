2 de agosto de 2026 - 16:35

Maxi Salas cambia de aire: Independiente Rivadavia, el desafío para volver a ser protagonista

El delantero llega a préstamo desde River, donde perdió terreno, y desembarca en Mendoza con la confianza de Alfredo Berti y el desafío de convertirse en la nueva referencia ofensiva de la Lepra.

El nuevo desafío de Maxi Salas, recuperar su mejor versión con la camiseta de Independiente Rivadavia.

El nuevo desafío de Maxi Salas, recuperar su mejor versión con la camiseta de Independiente Rivadavia.

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Pocas horas después de que River modificara su postura respecto de los futbolistas que no integraban la consideración del cuerpo técnico, se confirmó el préstamo del atacante a Independiente Rivadavia por una temporada. El acuerdo será sin cargo y sin opción de compra, mientras que el club mendocino se hará cargo de la totalidad de su contrato.

Salas, que no era tenido en cuenta por Eduardo Coudet y entrenaba apartado junto a otros jugadores, viajará en las próximas horas a Mendoza para incorporarse al plantel dirigido por Alfredo Berti, uno de los principales impulsores de su llegada.

Maximiliano Salas lleva 10 partidos disputados en River y marcó cuatro goles. El último a Racing Club.

Maximiliano Salas lleva 10 partidos disputados en River y marcó cuatro goles. El último a Racing Club.

El reemplazante de un número puesto

Para Independiente, la incorporación significa mucho más que sumar un nombre de jerarquía. Tras la salida de Sebastián Villa, el equipo necesitaba un futbolista con capacidad para desequilibrar, experiencia en escenarios importantes y poder de gol. En ese contexto, el correntino asoma como una apuesta fuerte para sostener el crecimiento futbolístico que viene mostrando la Lepra.

La oportunidad de volver a ser decisivo

Pero el desafío también es personal. Salas arriba al Parque General San Martín con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión. En River nunca logró consolidarse como esperaba, pese a la fuerte inversión que realizó el club para incorporarlo desde Racing. Las expectativas fueron muy altas desde su llegada y, entre la competencia interna y la falta de continuidad, no consiguió convertirse en el delantero determinante que había demostrado ser.

Ahora el escenario es diferente. En Mendoza encontrará un entrenador que pidió expresamente su incorporación y un equipo que necesita de su jerarquía para dar un nuevo salto de calidad. Alfredo Berti confía en recuperar al goleador que supo marcar diferencias y convertirlo en una de las referencias ofensivas de Independiente durante el segundo semestre.

Maximiliano Salas llega con el respaldo de Alfredo Berti (foto), convencido de que puede recuperar el nivel y el poder de gol que lo llevaron a destacarse en el f&uacute;tbol argentino.

Maximiliano Salas llega con el respaldo de Alfredo Berti (foto), convencido de que puede recuperar el nivel y el poder de gol que lo llevaron a destacarse en el fútbol argentino.

Un nuevo comienzo en Mendoza

El nacido en Curuzú Cuatiá no juega desde el 27 de mayo, cuando convirtió el gol del triunfo de River frente a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana. Desde entonces continuó entrenándose, aunque alejado de la consideración del cuerpo técnico.

Su ciclo en el conjunto de Núñez se cerró con 37 partidos disputados, siete goles y dos asistencias. Números que quedaron lejos de las expectativas que habían generado su contratación, pero que no alcanzan para borrar las condiciones de un delantero que ya demostró su capacidad en el fútbol argentino.

En Independiente Rivadavia comienza una nueva historia. Para el club mendocino, la ilusión es sumar a un futbolista de categoría capaz de asumir el protagonismo que dejó vacante Villa. Para Salas, en cambio, puede ser el punto de partida de un verdadero renacer futbolístico, con la confianza de Alfredo Berti y el desafío de volver a sentirse decisivo dentro de una cancha.

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