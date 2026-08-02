Alejandro Garnacho debutó en Aston Villa y lanzó un dardo al Chelsea: "Feliz por disfrutar el fútbol de nuevo"

Tras tres meses sin ser titular en Londres, el delantero argentino lanzó una frase contundente en sus redes mientras el club inglés bloqueaba la salida de su arquero.

Alejandro Garnacho debutó en el Aston Villa con un mensaje directo a su pasado en el Chelsea.

Alejandro Garnacho concretó su debut con la camiseta del Aston Villa durante el cierre de la pretemporada en Indonesia. El delantero argentino, cedido por el Chelsea tras no ser tenido en cuenta por Xabi Alonso, disputó 45 minutos como titular y utilizó sus redes sociales para lanzar un explosivo mensaje sobre su pasado reciente.

El encuentro amistoso ante el XI All Stars de Indonesia finalizó con una victoria 3 a 1 para el conjunto de Birmingham. Garnacho integró la formación inicial por primera vez en tres meses, marcando el inicio de su etapa en el equipo dirigido por Unai Emery antes del regreso a Inglaterra para la competencia oficial.

Alejandro Garnacho junto a Unai Emery, DT del Aston Villa. El descargo de Alejandro Garnacho en redes Al concluir el partido, el atacante de 22 años publicó una imagen de su estreno acompañada de una frase que captó la atención de los seguidores: “Feliz por disfrutar el fútbol de nuevo. 1% cada día”. Estas palabras fueron interpretadas como una crítica a su estadía en los Blues, donde nunca logró consolidarse como una pieza fundamental del esquema titular.

Durante su única temporada en el Chelsea, club que pagó cerca de 46 millones de euros al Manchester United por su ficha, el argentino registró ocho goles y cuatro asistencias en 43 presentaciones. Sin embargo, solo inició desde el arranque en 22 ocasiones, lo que motivó su salida a préstamo en busca de los minutos que el entrenador español le negó en Stamford Bridge.