Un error hace más de un siglo cambió el apellido de la madre de Lionel Messi y dio origen a un nombre que no existe en Italia

El apellido Cuccittini de la madre del astro no existe en Italia; nació de un error de pronunciación al registrar a su bisabuelo en el estado de São Paulo en 1904.

El origen del segundo apellido del 10 se creía italiano por un error. Los registros terminaron de confirmar que proviene de Brasil.

Una investigación del historiador Fiorenzo Santini reveló que el linaje materno de Lionel Messi tiene raíces en Brasil. Su tatarabuelo, Raniero Coccettini, desembarcó en el Puerto de Santos en 1899 y vivió en el interior paulista antes de emigrar a Argentina. En Ribeirão Preto nació el bisabuelo del futbolista, marcando un vínculo genealógico hasta ahora desconocido por un error.

La historia migratoria comenzó el 20 de septiembre de 1899. El tatarabuelo de Messi, Raniero Coccettini, llegó a Brasil desde Italia a bordo del navío Washington junto a su esposa Rosa Ricchezza y sus hijos Giulia y Francesco. Al pisar el muelle de Santos, el registro civil alteró su identidad basándose en la fonética del idioma local.

De las fincas de café en Rincão al registro en Ribeirão Preto "El cambio de apellido ocurrió porque el funcionario que recibía al migrante frecuentemente escribía lo que entendía en vez del apellido correcto", explicó Santini sobre las dificultades ortográficas de la época. De este modo, el apellido original Coccettini se transformó primero en Concenttini y, finalmente, en Cuccittini. Tras el desembarco, la familia fue contratada para trabajar como agricultora en una finca de café de Martinho Prado Júnior, en la localidad de Rincão.

En el interior paulista, el matrimonio tuvo dos hijos más: Ermínia, nacida el primero de enero de 1900, y Arderigo, el 27 de enero de 1904. Este último fue inscripto en Ribeirão Preto bajo el nombre de Federico Cuccittini, consolidando formalmente la variante del apellido que heredaría décadas después la madre del jugador, Celia María Cuccittini. El historiador descubrió que este apellido no tiene registros previos en Italia, ya que resultó ser una creación accidental surgida en territorio brasileño por la pronunciación informada a los escrivães.

Abuelo materno de Messi. ¿Cómo llegó la familia de Messi a la Argentina? La estadía en Brasil terminó en septiembre de 1905, cuando la familia completa se trasladó a la región de Rosario, en Argentina, apenas un año antes de que falleciera su empleador en São Paulo. La investigación de Santini se extendió entre 2019 y 2022, reuniendo actas en tres países diferentes para reconstruir el eslabón perdido. El propio historiador relató que el contacto con la familia se produjo cuando el padre de Lionel buscó rastrear el linaje de su esposa: "Me puse en contacto con el padre y le conté la historia en 2015. Años después, el padre me contactó para rastrear el linaje de la madre".