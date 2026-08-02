El Dibu Martínez estuvo cerca de cambiar de club y recibió una respuesta contundente desde Inglaterra

Juventus ofreció apenas un tercio de lo pretendido por el arquero marplatense, una cifra que los directivos ingleses calificaron como propia de un juvenil.

El fin de la negociación: Dibu Martínez se queda en Birmingham tras el desplante de la Juventus.

Aston Villa decidió dar por finalizadas las negociaciones con la Juventus para el traspaso de Emiliano Martínez. Tras varias semanas de charlas activas, el club de Birmingham rechazó una oferta de siete millones de euros, asegurando la permanencia del arquero argentino para disputar la próxima edición de la Champions League.

La oferta inicial de la "Vecchia Signora" oscilaba entre los 6 y 7 millones de euros. Esta cifra no satisfizo las pretensiones económicas de los directivos ingleses, quienes esperaban recibir al menos valores cercanos al triple de esos montos para autorizar la salida del futbolista. La brecha entre ambos clubes resultó insalvable durante el mercado.

La firmeza de los Villanos ante la propuesta económica italiana Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, explicó la postura tajante de la institución británica ante el ofrecimiento. Según el periodista, el club entiende que con ese dinero apenas se puede adquirir a un jugador en formación: “No van a conseguir un arquero campeón del mundo y finalista de mundial por ese valor”, señaló el cronista en su cuenta oficial.

La notificación definitiva llegó durante la madrugada de este domingo. La Juventus informó internamente que no planeaba subir sus montos, considerando que los costos totales de la operación eran demasiado altos para sus planes financieros actuales. Ante este escenario, la posibilidad de ver a Martínez en la Serie A colapsó en un cien por ciento.

El arquero marplatense se quedará en Birmingham para afrontar su sexta temporada consecutiva bajo los tres palos del equipo. El club no tiene urgencias económicas por vender futbolistas y prioriza mantener su estructura principal para los desafíos continentales que se avecinan.