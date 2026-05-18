Según Fabrizio Romano solo falta la firma de José Mourinho para su regreso al Real Madrid

El Real Madrid tiene nuevo entrenador para la próxima temporada: José Mourinho que volverá a dirigir a los Merengues , luego de su paso por el Benfica y tendrá la difícil tarea de reordenar un plantel que sufrió varios conflictos en el último tiempo.

La interna de los jugadores del Real Madrid puede provocar el regreso más impactante de Europa

Según indica Fabrizio Romano, solo resta la firma para que el club haga el anuncio oficial en sus canales oficiales . En principio, sería un contrato de dos años, con opción a extensión si se dan los resultados esperados.

Hasta al cierre de esta edición el Real Madrid no había ni confirmado ni desmentido la "bomba" lanzada por el periodista, que siempre tiene información de primera mano del ambiente futbolístico de las grande ligas.

Tras el problema que desencadenó la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, el vestuario del Real Madrid se desordenó y crecen los rumores de varias salidas de figuras del plantel.

Además, la lucha de egos dentro el equipo hace que varios jugadores parezcan distanciados, algo que Mourinho tendrá que revertir. La apuesta del club es por su espalda y su experiencia en el club más ganador de Europa.

El DT portugués vivirá su segundo ciclo en el Real Madrid luego de aquella etapa entre 2010 y 2013, donde dirigió 178 partidos consiguiendo un saldo más que positivo: 127 victorias, 28 empates y 23 derrotas.

Del actual plantel, ya coincidió con dos futbolistas pero en otros clubes: dirigió a Thibaut Courtois en Chelsea y a Dean Huijsen en la Roma de Italia.

El portugués es considerado uno de los directores técnicos más destacados de las últimas décadas. Su trayectoria incluye títulos en la Champions League de 2004 con el Porto y en 2010 con el Inter de Milán, además de varias consagraciones en la Premier League con el Chelsea.

Lo último de Mourinho

Durante una rueda de prensa celebrada en el Estadio António Coimbra da Mota, en la región metropolitana de Lisboa, José Mourinho declaró: “Es verdad que no he hablado con el presidente Florentino. Es verdad que no he hablado con nadie de la estructura del Real. Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido; obviamente, entre el club y Jorge (Mendes su representante) hay contactos, que creo que se transformarán en contactos conmigo la próxima semana”. El técnico añadió: “La próxima semana debo decidir mi futuro”.