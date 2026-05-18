Mundial 2026: Con Neymar entre los 26, Ancelotti dio la lista de Brasil para la Copa del Mundo

Es oficial. Luego de meses con más dudas que certezas, Carlos Ancelotti dio a conocer la lista de 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026 durante un evento en la tarde de este lunes y se terminó la novela: finalmente, y en contra de todo pronóstico, Neymar irá a la Copa del Mundo. Además, como siempre, el Scratch contará con varias grandes estrellas más. Mirá acá todos los citados de la Canarinha para el torneo de la FIFA.
Los 26 nombres de Brasil que estarán en el Mundial 2026 con
Arqueros: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahce) y Weverton Pereira da Silva (Gremio).
Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Gleison Bremer (Juventus), Danilo da Silva (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez da Silva (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley Vinícius (Roma).
Mediocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo dos Santos de Oliveira (Botafogo), Fabinho Tavares (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo).
Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan Simplício Rocha (Bournemouth) y Vinícius Júnior (Real Madrid).