18 de mayo de 2026 - 18:36

Mundial 2026: Con Neymar entre los 26, Ancelotti dio la lista de Brasil para la Copa del Mundo

En un evento lleno de expectativa, el DT comunicó todos los jugadores que representarán a Brasil en el Mundial 2026. Neymar fue la principal sorpresa.

Confirmado, Neymar jugará la próxima Copa del Mundo en Norteamérica.&nbsp;

Confirmado, Neymar jugará la próxima Copa del Mundo en Norteamérica. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Los 26 nombres de Brasil que estarán en el Mundial 2026 con

Arqueros: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahce) y Weverton Pereira da Silva (Gremio).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Gleison Bremer (Juventus), Danilo da Silva (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez da Silva (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley Vinícius (Roma).

Mediocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo dos Santos de Oliveira (Botafogo), Fabinho Tavares (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan Simplício Rocha (Bournemouth) y Vinícius Júnior (Real Madrid).

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