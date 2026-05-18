18 de mayo de 2026 - 15:44

Mundial 2026: Nico Paz padece una la lesión en la rodilla y preocupa a Lionel Scaloni

Nicolás Paz arrastra una dolencia cerca de la rodilla que le genera dolor ante cada impacto. Alerta a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

Nico Paz es uno de los jóvenes que deslumbre a Lionel Scaloni en la Selección Argentina.&nbsp;

Nico Paz es uno de los jóvenes que deslumbre a Lionel Scaloni en la Selección Argentina. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Nicol&aacute;s Paz es uno de los j&oacute;venes que deslumbre a Lionel Scaloni en la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;

Nicolás Paz es uno de los jóvenes que deslumbre a Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

La urgencia está completamente justificada por el contexto deportivo del equipo del norte de Italia:

  • La situación en la tabla: El Como marcha en la quinta posición de la Serie A con 68 unidades, igualando la línea de la Juventus.
  • El objetivo: Un triunfo ante el ya descendido Cremonese en la última jornada le aseguraría un boleto directo e histórico a la próxima Champions League.
  • La postura del jugador: Consciente de lo que hay en juego, Nico Paz está dispuesto a tolerar el dolor y arriesgar el físico durante los 90 minutos finales.

Monitoreo minuto a minuto en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

Mientras en Italia se planifica la infiltración, en Argentina domina la cautela y la preocupación. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución del volante, cuyos estudios médicos son monitoreados minuto a minuto desde Ezeiza.

Para la Selección Argentina, Paz es considerado una de las joyas más brillantes del recambio generacional, por lo que su salud y futuro físico son una prioridad absoluta que choca directamente con las urgencias del club europeo.

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