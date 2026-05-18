Mundial 2026: Nico Paz padece una la lesión en la rodilla y preocupa a Lionel Scaloni

El tramo final de la temporada en Italia se vive con máxima tensión, y el nombre de Nico Paz está en el centro de todas las miradas. El mediocampista argentino del Como encendió las alarmas tanto en su club como en el predio de Ezeiza debido a una preocupante y traicionera lesión en la periferia de la rodilla. Aunque el futbolista puede caminar y realizar tareas de kinesiología sin aparentes problemas, la alta intensidad y el impacto de la competencia le provocan un dolor intolerable.
El diagnóstico confirmó la gravedad de esta afección ósea o articular, la cual ya le impidió disputar el último encuentro con el conjunto de Lombardía. El gran riesgo radica en que cualquier cruce fuerte, colisión o contacto físico propio del juego podría agravar severamente el cuadro.
El plan del Como: Infiltración y épica
A pesar de los riesgos, el cuerpo técnico comandado por Cesc Fàbregas considera al ex Real Madrid una pieza fundamental para el duelo definitivo de la temporada. Por ello, el cuerpo médico del club italiano ha diagramado un plan de infiltración y cuidado extremo para que el enganche pueda estar presente este fin de semana.
La urgencia está completamente justificada por el contexto deportivo del equipo del norte de Italia:
- La situación en la tabla: El Como marcha en la quinta posición de la Serie A con 68 unidades, igualando la línea de la Juventus.
- El objetivo: Un triunfo ante el ya descendido Cremonese en la última jornada le aseguraría un boleto directo e histórico a la próxima Champions League.
- La postura del jugador: Consciente de lo que hay en juego, Nico Paz está dispuesto a tolerar el dolor y arriesgar el físico durante los 90 minutos finales.
Monitoreo minuto a minuto en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026
Mientras en Italia se planifica la infiltración, en Argentina domina la cautela y la preocupación. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución del volante, cuyos estudios médicos son monitoreados minuto a minuto desde Ezeiza.
Para la Selección Argentina, Paz es considerado una de las joyas más brillantes del recambio generacional, por lo que su salud y futuro físico son una prioridad absoluta que choca directamente con las urgencias del club europeo.