Mundial 2026: Nico Paz padece una la lesión en la rodilla y preocupa a Lionel Scaloni

Nicolás Paz arrastra una dolencia cerca de la rodilla que le genera dolor ante cada impacto. Alerta a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

Nico Paz es uno de los jóvenes que deslumbre a Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

El tramo final de la temporada en Italia se vive con máxima tensión, y el nombre de Nico Paz está en el centro de todas las miradas. El mediocampista argentino del Como encendió las alarmas tanto en su club como en el predio de Ezeiza debido a una preocupante y traicionera lesión en la periferia de la rodilla. Aunque el futbolista puede caminar y realizar tareas de kinesiología sin aparentes problemas, la alta intensidad y el impacto de la competencia le provocan un dolor intolerable.

163819 Nicolás Paz es uno de los jóvenes que deslumbre a Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Gentileza

El diagnóstico confirmó la gravedad de esta afección ósea o articular, la cual ya le impidió disputar el último encuentro con el conjunto de Lombardía. El gran riesgo radica en que cualquier cruce fuerte, colisión o contacto físico propio del juego podría agravar severamente el cuadro.

El plan del Como: Infiltración y épica A pesar de los riesgos, el cuerpo técnico comandado por Cesc Fàbregas considera al ex Real Madrid una pieza fundamental para el duelo definitivo de la temporada. Por ello, el cuerpo médico del club italiano ha diagramado un plan de infiltración y cuidado extremo para que el enganche pueda estar presente este fin de semana.

La urgencia está completamente justificada por el contexto deportivo del equipo del norte de Italia: